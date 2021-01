Reportan obras inconclusas de anteriores administraciones en Mazatlán

Sinaloa.- El director de Obras Públicas en Mazatlán, Juan de Dios Garay Velázquez, confirmó que hay 12 obras que no fueron realizadas en la anterior administración de Fernando Pucheta y Joel Boucieguez.

En algunas obras se cobraron o intentaron cobrar por ellas según el funcionario municipal.

Garay Velázquez sostuvo que dejaron una cartera de 68 obras que no estaban concluidas, obras públicas se arriesgó a tratar de concluirlas, la mayoría se cumplió a excepción de 13.

Obras públicas envío el caso a dirección de asuntos jurídicos para que se diera el tratamiento correspondiente.

Una de las 13 obras mencionadas ya fue terminada, el callejón Río San Lorenzo. Una de las obras pendientes es en la calle Ébano en la colonia Díaz Ordaz.

"La revisamos, hicimos un expediente técnico jurídicamente, hay estimaciones tramitadas para cobro que incluyen fotografías de obra concluida que están firmadas, fuimos a revisar la obra y no existía, nosotros fuimos hacer perforaciones en el sitio para verificar que no fuera a el pavimento bajo material que hubiera escurrido del cerro y no había pavimento", expresó Juan de Dios Garay Velázquez.

Aseveró que no se pagó por ese trabajo que nunca se realizó, aunque la constructora colocó fotografías que pretendían hacer ver qué fue terminada con la intención de obtener el cobro.

Estimó que la inversión para dichos trabajos oscilan entre los 600 y 850 mil pesos.

Juan de Dios Garay indicó que esperan el dictamen para proceder en contra de las constructoras.

Las irregularidades fueron informadas a la síndico en procuración y al órgano interno de control.