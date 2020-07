Reportan pacientes con síntomas de coronavirus asociados con dengue en Escuinapa

Escuinapa.- Emmett Soto Grave alertó a la población de pacientes que han presentado síntomas de covid-19 asociados con dengue, por ello es que es de suma importancia que la población extreme sus medidas de higiene, aplicando acciones de desinfección y limpieza de su hogar, para mantener libre de virus y zonas en las que se pudieran desarrollar el mosco transmisor Aedes aegypti.

“Se han reportado casos de coronavirus asociados con dengue en el sur de nuestro país, pero aquí en Escuinapa ya se han reportado infección de dengue y coronavirus, situación que es muy preocupante y que depende de la población para evitar que esta situación sanitaria se dispare, se requiere aplicar medidas de limpieza en sus hogares”, expresó Soto Grave.

Comentó que como autoridades municipales han recibido muchos mensajes de solicitud de fumigación, por lo que pasarán dichos reportes a las autoridades de la Secretaría de Salud, al área de la Jurisdicción Sanitaria quienes son los encargados de realizar las labores de fumigación.

“Veo mucho en redes sociales a gente diciendo que mandemos fumigar, siempre nos vamos por la salida más fácil, el mexicano siempre es así y creemos que con fumigar se acabarán los moscos transmisores y se acabó la bronca. ¿Qué se ganan con que le fumiguen su comunidad o su colonia, si usted en su casa tiene llantas, cacharros, cosas que acumulan agua y maleza? Eso de nada le sirve si usted no participa en tener su casa limpia”, señaló el mandatario municipal.

Dijo que el municipio está apoyando a la Secretaría de Salud con equipamiento para eliminar los cacharros de las colonias y comunidades, por lo que se solicita el apoyo ciudadano para mantener limpio sus hogares.

Foto EL DEBATE

“La Secretaría de Salud les va ayudar a fumigar y a realizar labores de descacharrizaciòn de comunidades y colonias, por lo que le pedimos que como ciudadanos también ayude, porque si usted tiene su casa o patio cochino, le van a matar los zancudos por un rato, pero se van a volver a reproducir y de nada servirán estas acciones de prevención si tienen cochinero en sus domicilio”, reiteró.

Mencionó que están trabajando de manera coordinada con el IMSS de Isla del Bosque para realizar una jornada de descacharrizaciòn en esta sindicatura.

“Necesitamos que la gente se ponga las pilas que saque sus cacharros y mantenga su hogar limpio, porque sino imagínese ahora que se infecte de coronavirus y se infecte de dengue, y será por irresponsabilidad de la gente, porque el dengue está vigente y activo, porque la población no participa limpiando su casa, lo zancudos se desarrollan si encuentran maleza o lugares en donde haya acumulación de agua”, indicó.

Soto Grave dijo que depende de los ciudadanos que esta situación se agudice, es necesario que la población participe para que el dengue se erradique manteniendo limpios sus hogares y el coronavirus disminuirán los casos si adoptan las medidas correspondientes. “No permitamos que siga muriendo más gente, que se siga enfermando más personas; porque los hospitales están llenos, tome las medidas, cuides, protéjase, no salga si no es necesario, use el cubrebocas y lávese las manos, porque lo que va a pasar es que no va a encontrar médico quien lo atienda, se va acabar el oxigeno, se van acabar los medicamentos, las medicinas que encontraba en 20 pesos las comprara en mil pesos, va a gastar mucho dinero para atenderse en el mejor de los casos y en él pero va a fallecer, está en nuestras manos cambiar esto”.

