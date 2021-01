Reportan pocas ventas en el mercado orgánico de Mazatlán

Sinaloa.- La contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 afectó la venta de los artículos en el mercado orgánico de Mazatlán, Sinaloa.

Los comerciantes revelaron que los turistas extranjeros son los principales clientes. Los locatarios esperan que la situación mejore en los próximos meses, confían en que la contingencia no aumente pues pretenden que aumente la llegada de turistas a la ciudad.

La llegada de la vacuna representa buenas noticias para los comerciantes. También confían en que los mazatlecos opten por comer productos sanos en estos tiempos de pandemia.

Elizabeth Osuna:

"Las ventas no han estado como en otros años. Si vendemos algo, por lo menos sacamos para el gasto diario. Hay algunas personas que ya empezaron a comer sano y vienen a comprarnos. Por ejemplo compran el huevo orgánico, este producto lo consumimos casi todos los días. Confiamos en que esto pueda mejorar somos muchas familias las que dependemos de esta actividad comercial".

"Esperamos que todo pueda estar como el año pasado. Aunque no se terminó la temporada por la pandemia, pero nos fue bien porque asistían muchas personas.También buscamos que no nos cierren los negocios porque queremos seguir trabajando".

Victor Pérez comerciante.

La actividad está tranquila porque nos faltan muchos turistas extranjeros, ellos son nuestros principales clientes. Debido a la contingencia sanitaria nosotros no tenemos afluencia, aquí en Mazatlán no tenemos la costumbre de comprar cosas de origen natural.

Lo poco que vendemos es gracias a los extranjeros que viven por toda la zona del centro, nos falta impulsar a los que viven por la zona turística, por Cerritos sobre todo.

Tenemos 10 años con el mercado orgánico y casi no vemos a los locales. Los cruceros no nos benefician tanto porque ellos solo consumen en los restaurantes. Nosotros tenemos una clientela definida, ya nos conocen y por eso vienen. Esperemos que esto mejore porque tenemos que mantener a las familias.

Yolanda Rodríguez, vendedora.

Este es mi primer año porque no me había instalado en el mercado orgánico.

pero he tenido pláticas con todos mis compañeros y no encontrados el año pasado les fue muy bien, no hay comparación.

Yo considero que las personas que viven aquí en Mazatlán deben de consumir los productos que ofrecemos nosotros porque no tienen cínico todo es natural ahora con la pandemia creo es de vital importancia consumir productos sanos.

Yo ofrezco chocolate es totalmente natural sin conservadores directamente del cacao.

tenemos La mala costumbre de consumir cosas que nos hacen muchísimo daño es por eso qué nos pegan fuerte a las enfermedades.

Confiamos en que esto se recupere aunque llegue el turismo extranjero y por qué no los nacionales algunos turistas nacionales llegan a comprarnos algo.

La llegada de las vacunas representa buenas noticias porque así los extranjeros pueden viajar al puerto con máxima seguridad.