Reportan saldo blanco durante Semana Santa en San Ignacio, Sinaloa

Sinaloa.- El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Alberto Castro Peña, dió a conocer el resultado del operativo por Semana Santa en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, el cual dijo culminó con saldo blanco.

El funcionario mencionó que los recorridos en playas y balnearios naturales fueron constantes, y que el único incidente que se presentó, fue el de una joven que cayó de una cuatrimoto en Barras de Piaxtla tras sufrir un ataque epiléptico.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Indicó que se tuvo el reporte de una persona alcohólizada realizando piruetas en el área del río, a quien se le llamó la atención y se designó a otro conductor que se encontraba en el lugar para que lo llevará a su domicilio y evitar una desgracia, además de que se prestó apoyo para sacar una camioneta que quedó embancada en la arena.

Leer más: La afluencia masiva de turistas en Mazatlán diluye operativo

Dijo además que no hubo detención de infractores pues las personas al estar mirando la presencia constano de los agentes policiales se detenían de hacer desmanes.

"Durante los recorridos que hicimos apoyados por Guardia Nacional por las carreteras correspondientes a San Ignacio, pudimos dar atención a al menos 25 familias, cuyos vehículos presentaron alguna falla mecánica, ponchadura o falta de gasolina, esto para que pudieran llegar a su destino, esa indicación nos dió el alcalde Iván Báez, quien estuvo siempre en contacto con nosotros para hacer saber las actividades y contratiempos diarios" expresó.

Mientras tanto el alcalde Iván Ernesto Báez Martínez dijo estar muy contento de que todas las familias que acudieron de distintas partes al municipio, hayan retornado con bien a sus hogares, y reconoció el trabajo de todas las corporaciones en conjunto para haber logrado un exitoso saldo blanco, cómo se había planeado desde el principio.

Leer más: Pese a 5 homicidios, autoridades de Mazatlán reportan "Saldo Blanco" en Semana Santa

"A pesar de que en las playas se presentó mucha afluencia sobre todo el fin de semana, no se presentaron incidencias, las personas acataron las recomendaciones y en su mayoría evitaron aglomeraciones, me tocó dar un recorrido y los agentes solo hacían recomendaciones, me da gusto que haya dado como resultado un saldo blanco, y que todos los visitantes se hayan completado a la altura, ya que sabemos que estos días son de excesos para muchos" manifestó el edil

Dijo además agradecer a los agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, a Guardia Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y al 110 batallón de infantería, el trabajo desempeñado durante estos días, y que su participación fue muy importante para la culminación de los días de Semana Santa, con un saldo blanco.