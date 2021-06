Rescatar al municipio del abandono en el que se encuentra será la prioridad de Hugo Enrique Moreno

Escuinapa.- Hugo Enrique Moreno Guzmán, candidato a la presidencia municipal de Escuinapa por Movimiento Ciudadano recibe el apoyo de una gran multitud de escuinapenses que lo acompañaron en su cierre de campaña.

La calle 5 de Mayo fue la sede en donde el candidato de Movimiento Ciudadano mejor conocido como El Yiyo cerró su campaña, en donde se vivió una verdadera fiestas popular, con la participación de la banda Rancho Viejo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Moreno Guzmán en entrevista para EL DEBATE expresó que cierra su campaña satisfecha de haber visitado todas las colonias y comunidades de su municipio, en donde escuchó de cerca el sentir de los escuinapenses y los problemas que aquejan al municipio.

“Cierro mi campaña muy contenta, el tener contacto con la ciudadanía me encantó y el conocer de fondo la problemática en el que está sumido el municipio de Escuinapa, no hay recolección de basura, no hay agua, muchas lámparas apagadas, los espacios públicos todos destruidos, los caminos sacacosechas en el olvido, podemos decir que nuestro municipio está abandonado”, señaló.

Leer más: Con el respaldo de sectores, organizaciones y su militancia, Fernanda Oceguera cierra campaña

Se comprometió que de obtener el triunfo en las urnas realizará un rescate en los primeros 40 días, le entrará a los servicios públicos municipales, al agua potable, alumbrado público y rehabilitación de las áreas públicas y arreglos de calles.

En los primeros 100 días de su gestión buscará atender a los diferentes sectores productivos de la región con la rehabilitación de los caminos sacacosechas.

“Decirles a los escuinapenses que no soy un candidato de ocasión que siempre he estado con ellos en las buenas y en las malas desde hace aproximadamente 17 años, no ocupo un cargo público para ayudar a los que más lo necesitan”, indicó.

Moreno Guzmán especificó que su respaldo es 100 por ciento de los escuinapenses, que detrás de su campaña no hay ningún grupo de poder, por lo que se siente fortalecido para este próximo proceso electoral que se efectuará el 6 de junio y que Movimiento Ciudadano es un partido que está fuerte y que lo llevará al triunfo.

“Decirle a la población que tenemos que ejercer nuestro derecho a votar, no podemos permitir que nadie nos intimide, voten por el candidato que ellos decidan y que si les ofrecen despensas o dinero los tomen, pero que razonen bien el voto, porque Escuinapa ya no puede vivir otros tres años en el abandono”, puntualizó el candidato de Movimiento Ciudadano.

En el cierre de campaña estuvo presente la candidata a la diputación local por el distrito 24 de El Rosario y Escuinapa, Verónica Dueñas; así como la planilla de regidores.