Residentes americanos dejan el centro histórico de Mazatlán

Sinaloa.- Residentes americanos dejan el puerto de Mazatlán debido al ruido que causan diversos transportistas. Algunos extranjeros han puesto en venta sus hogares en el centro histórico, pues les molesta el no poder dormir.

Preocupación

El secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Ayuntamiento de Mazatlán, Sedectur, Luis Terán Tirado, mencionó que es preocupante que los americanos dejen la ciudad.

El funcionario reveló que el próximo jueves, en conjunto con el secretario de Turismo y el de Vialidad tendrán una reunión con la unión de vecinos y los transportistas para tomar cartas en el asunto.

“No podemos controlar, ponemos un retén pero a los 100 metros ya vuelven a subir el volumen, es un dolor de cabeza”, expresó Luis Terán Tirado.

El secretario de Sedectur Mazatlán espera que se resuelva el conflicto.

Aseveró que el sector transportista debe de acatar las reglas de las autoridades.

Recomendó a los aurigueros y pulmoneros llevar música pero a un nivel moderado.

Terán dijo que desde el inicio de la administración de “El Químico” Benítez presentaron quejas. Se tomaron medidas pero tendrán que ser más estrictos.

Las quejas

Vecinos del centro histórico, Cerro del Vigía, Playa Sur y colonia Los Pinos se han quejado con las autoridades a causa del ruido de los transportistas.

La unión comentó que viven en una zona mayormente habitacional que han tratado de convertir en comercial.

“Es incorrecto, ilegal e inmoral que unos ciudadanos pasen por encima de otros pisoteando los derechos de los demás; por lo que repetimos, esta es una demanda que hemos realizado en repetidas ocasiones y no se solucionado, al contrario, ha empeorado”, refirieron los habitantes.

El Dato

Advertencia

En caso de no tener respuesta, la unión de vecinos está dispuesta a manifestarse para presionar a las autoridades y tome cartas en el asunto, pues ya no toleran la música tan alta que no deja dormir a los habitantes de la zona.