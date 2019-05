Residentes de El Habal sufren un mes por falta de suministro de agua

Mazatlán, Sinaloa.- Desde hace un mes, vecinos de la Sindicatura de El Habal, sufren de desabasto de agua: pasan varios días sin bañarse, mandan a sus hijos a la escuela con el uniforme sucio y amenazan con cerrar la carretera Internacional hoy viernes a las 9:00 horas.

Hartos de la situación, una docena de vecinos congregados frente a la iglesia de la comunidad exigen respuestas: Rosa María Rodríguez resume el problema en que “no hay agua”. A veces, Jumapam les manda pipas, pero son insuficientes, sobre todo para satisfacer la necesidad de las familias más numerosas.

“Viene una pipa, te echa tres, cuatro cubetas de agua y viene hasta tres o cuatro días después. ¿De qué sirve para una casa donde hay niños pequeños que están en kínder, primaria, secundaria?”

Otra de las presentes, Margarita Arámburo, agregó que hace días, una comitiva fue a la Jumapam “a ver qué estaba pasando, por qué no mandaban pipas”. Y, según comenta, en la paramunicipal le dijeron que solo tenían una pipa a su disposición, que la otra era facilitada por Conagua y las demás que mandaban a la comunidad eran extemporáneas y pagadas por la paramunicipal, un gasto que, según cita: “Pues el señor, el gerente creo que era, dijo que ¡cómo era posible que iban a pagar de su bolsa (de Jumapam) pa’ pagar tanta agua?”, por lo cual les dejaron el asunto sin resolver y hasta la fecha tienen que sufrir el desabasto.

Un usuario muestra que no hay agua. Foto: Víctor Hugo Olivas

En el círculo de jóvenes y padres de familia que se formó, se escuchaba que algunos tienen que mandar a sus hijos a la escuela con el uniforme sin lavar. Otra joven, entre risas, dijo que ella venía “bien bañadita”, que aprovechó en su trabajo para hacerlo.

Hasta mil pesos

“Eso sí –continúa Margarita–, el recibo llega mes por mes. No quiero que me manden agua un día sí y un día no. Estoy pagando mes por mes mi recibo y quiero agua todos los días.”

Una tercera voz, Kyana Vásquez, explicó que los recibos siempre llegan “puntualitos”, pero la Junta “solo hace como que van y checan, y no checan nada”. Los cobros asciende a cifras desproporcionadas de hasta mil pesos.

Los vecinos se abastecen con tinacos. Foto: Víctor Hugo Olivas

“Me ha llegado un recibo de 70 metros cúbicos. Ni lo que utiliza una alberca. Les pedimos que manden pipas o que manden lo que sea. Ya queremos agua, estamos muy enfadados, muy molestos, porque es hora que no nos solucionan y solo nos dicen ‘está en proceso, lo estamos viendo’, que esto, que lo otro. Puro atole con el dedo que nos dan.”

No sube a los tinacos

Algunos vecinos tienen aljíberes, pero no hay líquido suficiente para llenarlos. El agua llega por momentos a diferentes colonias, pero de forma muy limitada, y la presión es insuficiente para que suba a los tinacos.

Dentro de este contexto, la alegría de recibir aunque sea un poco, se ve mezclada con la impotencia y el desasosiego. Los vecinos amenazaron con cerrar la carretera Internacional hoy desde las 09:00 horas.