Resolución de Tesin favorecería a la alcaldesa electa de Escuinapa

Sinaloa.- El equipo de abogados que encabeza la defensa de Blanca Estela García Sánchez, presidenta electa de Escuinapa, se mantiene tranquilo y a la espera de la última resolución que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral de Sinaloa, informó Crystal Jennifer Villegas Palomares.

La representante ante el Consejo Electoral del partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mencionó que pese a los recursos de impugnación que el Partido del Trabajo a interpuesto en diferentes instancias electorales, se mantienen tranquilos, ya que dos de ellas han dado una resolución favorable que confirma que el proceso de elección efectuado en Escuinapa fue legal.

“Se interpuso el primer recurso en el Tesin. En esta instancia validaron la elección. Posteriormente se interpuso un recurso en la Sala Regional Guadalajara. Esta dependencia igualmente confirmó lo que Tesin ya había dicho”, explicó.

Villegas Sánchez dijo que no conforme con estos resultados, se interpuso un nuevo recurso de reconsideración en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que lo turnó el 5 de octubre y durante la sesión de ayer se desechó, lo que les indica que este recurso de impugnación al parecer ya ha llegado a su fin.

Certidumbre

Hizo hincapié en que los resultados emitidos por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y la Sala Regional Guadalajara les da tranquilidad que la elección será validada, ya que los procedimientos electorales se realizaron conforme a la ley, y prueba de ello es que se efectuó el voto por voto.

“Las resoluciones de las autoridades han dado confirmación y validez a la elección de Blanca Estela García Sánchez. Estamos con la mayor tranquilidad, esperando el dictamen, porque los tribunales ya dieron la razón en la elección local de Escuinapa”, indicó Villegas Sánchez.

Recurso

Según la información publicada en la sesión jurisdiccional efectuada el 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Electoral del Estado Sinaloa informó que en el recurso de inconformidad 03 de 2021, presentado por el Partido del Trabajo en contra del cómputo, la declaración de validez y entrega de constancias de mayoría de la elección municipal de Escuinapa resolvió con el voto de calidad de la Magistrada.

Según la información presentada en el boletín 67/2021, en su escrito de demanda, el PT sostuvo que se había violado la cadena de custodia de 37 paquetes electorales, ya que al momento de su recepción no contenían la firma de los funcionarios de casillas, actualizándose a su juicio la causal de nulidad de elección.

Después del análisis a la documentación presentada en los expedientes, la falta de firmas de los paquetes electorales no vulneró la cadena de custodia, ya que en el acta-recepción de los paquetes electorales, ninguno se había recibido con muestras de alteración, por lo que la falta de un requisito formal, como lo es la firma, no necesariamente implica la vulneración o manipulación de los paquetes electorales. Por lo que se reiteró que no se afectó el resguardo, manejo y cuidado de los paquetes electorales señalados.

Otro de los señalamientos planteados por el Partido del Trabajo en su demanda señala que en una reunión de trabajo y en sesión extraordinaria celebrada en el Consejo Municipal Electoral de Escuinapa, la autoridad había sido omisa en realizar y entregarle el conjunto de actas de escrutinio y cómputo, la complementación de las actas de escrutinio y cómputos faltantes, así como un informe por escrito que contenga un análisis preliminar sobre la clasificación y estado de los paquetes electorales, que según el PT, se había transgredido el principio de certeza.

Como respuesta obtuvo: “El Concejo Municipal, como se observó de las actas respectivas, sí llevó a cabo cada una de las acciones señaladas de conformidad con el Artículo 43 de los Lineamientos para el Desarrollo de la Sesión Especial de Cómputo para el Proceso Electoral Local 2020-2021. En consecuencia, al haber resultados infundados, los agravios expuestos por el PT se resolvieron con el voto de calidad de la magistrada presidenta ante el empate de la votación”.