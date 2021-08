Restaurantes, carretas y bares podrán tener clientes en el lugar en Rosario, Sinaloa

Sinaloa.- A partir de este 16 de agosto restaurantes, bares, y puestos fijos y semifijos de comida podrán atender en el lugar a sus clientes con una capacidad reducida del 50 por ciento, informó el oficial mayor del Ayuntamiento de Rosario, Juan Martín Ramírez Nava.

El funcionario explicó que la decisión se tomó después de la sesión sostenida en cabildo la mañana de este lunes, en donde estuvo el comité de salud "el acuerdo fue que los comercios como restaurantes, puestos de alimentos y bares operen en un 50 por ciento de su capacidad" en Rosario, Sinaloa.

No quieren afectar economía

El oficial mayor señaló que eso no significa que se tenga que bajar la guardia, pues aunque los casos han disminuido el riesgo aún existe, pero la decisión que se tomó es para no seguir afectando económicamente a decenas de familias que dependen de los comercios que no podían recibir sus clientes.

Comentó que anteriormente los comercios antes mencionados solo tenían servicios para ordenar y llevar o servicio a domicilio, pero los comerciantes y algunos ciudadanos se quejaban que personas de fuera o del mismo municipio pero que bajan de la sierra no encuentran un lugar para comer, ni siquiera en los espacios públicos que se encuentran cerrados por la autoridades municipales, por lo que tenían que comer parados.

"Por eso se abre también para que se puede ofrecer el servicio a la gente de fuera, pero recalcando que se tiene que llevar a cabo los protocolos de sanidad y las personas de aquí que sean conscientes, los que puedan pedir a domicilio y evitar acudir a restaurantes o carreteras de tacos que lo hagan"

Medidas

Ramírez Nava dijo que en lugares cerrados como cantinas y restaurantes se tendrá que tomar la temperatura al entrar, y si el lugar tiene capacidad para 10 mesas solo tendrán que estar 5 y a una distancia considerable, además de aplicación de gel y uso de cubrebocas cuando lo amerite; mientras que en lugares abiertos como carretas se tendrá que aplicar gel antibacterial, uso de cubrebocas y la sana distancia.

Comunicó que desde hoy se inició con la entrega de los oficios a los negocios antes mencionado y también se advierte que se estará dando rondines para verificar que los protocolos se están llevando a cabo, de lo contrario el negocio que este incumplimiento será clausurado temporalmente.

Por último Juan Martín llamó a la población a no relajarse y confiarse, sino seguirse cuidando evitando aglomeraciones y salir lo menos posible de sus casas.