Restaurantes en Mazatlán a la espera de créditos para abrir

Mazatlán, Sinaloa.- La pendiente de la economía sigue muy inclinada, pero restaurantes abiertos empiezan a ver que si habrá recuperación al tener ventas de un 35 por ciento luego de estar a un 10 por ciento, resaltó el presidente de la Canirac, Rodrigo Becerra.

Añadió que el 50 por ciento de los socios no han podido abrir, los créditos impulso aún no llegan y esto limita a empresarios de este ramo, no hay la solvencia para abrir y sostenerse en esta reapertura.

Se dieron algunos créditos al inicio de la pandemia, pero solo cubrían el pago de luz o algún otro servicio, agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurante y Alimentos Condimentados, son alrededor de 200 socios.

En la reactivación del turismo favorece a restaurantes que están en zona turística y sobre todo cerca de la playa.

