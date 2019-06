Retienen cargamentos de mango de Nayarit, Jalisco y Michoacán

Escuinapa.- Personal de la caseta fitosanitaria ubicada en la zona limítrofe de Sinaloa y Nayarit mantuvo retenidos a trailers con cargamentos de mango, afectando las actividades de los empaques del sur del estado.

José Martín Camacho González, gerente de acopio de la empresa Robertos Mangos dijo que los empacadores se encuentran alarmados porque han registrado problemas con los cargamentos que vienen de otros estados, pero que en esta ocasión fueron extremas las medidas, ya que desde las 8:00 horas hasta las 18:00 horas mantenían retenidos los cargamentos de mango provenientes de Jalisco, Nayarit y Michoacán.

"La verdad los empacadores del sur estamos muy preocupados, porque con la escasez de mango que existe en el municipio (por los estragos del huracán Willa) hemos tenido que duplicar los cargamentos de fruta para trasportar a nuestro municipio desde el pasado 01 de mayo; hemos registrado problemas para el cruce en la caseta fitosanitaria, pero hoy exageraron ya que tienen más de 10 horas 7 camiones de nuestra empresa parados", explicó Camacho González.

El cargamento que transporta las 7 unidades, equivalen a un monto de 160 toneladas, mantienen en espera la operatividad del empaque que generan un promedio de 120 personas.

El cargamento de Michoacán es el que pudiera estar en riesgo, al registrar un proceso de maduración avanzada y eso puede afectar la exportación, aunado a la retención de la operatividad de 120 personas que están laborando en nuestro empaque, señaló el gerente de acopio de Robertos Mangos.

El empacador hizo el llamado a las autoridades estatales para que les brinden el apoyo necesario para tener una mayor fluidez de la fruta, ya que la temporada apenas inicia y están registrando problemas muy serios en el traslado del mango de otros estados de la república a Sinaloa, lo que representa la afectación de la generación de empleos en el municipio y la exportación a otros países.

Por tramites burocráticos fue la retención de cargamentos de mango. De manera extraoficial se proporcionó información sobre la situación que ha generado la retención de cargamentos de mango en la caseta fitosanitaria ubicada a escasos kilómetros de la sindicatura de La Concha.

"El motivo por el cual se está tardando en la revisión de los cargamentos relacionados con la mosca de la fruta se debe a que no se están haciendo revisiones en la caseta fitosanitaria de Capomal, ya que sus trabajadores están en huelga y aquí se sube a plataforma en internet", justificó el empleado que no proporcionó su nombre por no estar autorizado.