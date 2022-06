Retirarían denuncia contra Secretario del Ayuntamiento: Presidente Municipal

Mazatlán, Sinaloa.- La denuncia relacionada por el caso NAFTA en contra del Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, al parecer ya fue retirada, señaló el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

El Presidente Municipal, comentó tener conocimiento de la situación en que se encuentra el funcionario, a raíz de una queja que interpuso un empresario de la localidad.

Por lo ocurrido, aseguró apoyar a González Zataráin, a quien recientemente el gobernador, Rubén Rocha Moya "se lo encargo" durante su visita en el puerto, donde puso en marcha la construcción de las avenidas Santa Rosa y Emilio Barragán.

"Más apoyo del que yo le he dado no hay, a mi me preguntaron desde el primer día y yo les dije que estaba con todo, pues yo le sugerí que fuera a platicar con el Gobernador a nombre mío".

Benítez Torres, aclaró que no le consta, pero sabe que el empresario posiblemente ya quitó la demanda que tenía contra el secretario del Ayuntamiento.

El edil, indicó que se encuentra a la espera de la entrega del documento de dicho empresario, que consta del retiro del cobro de 111 millones de pesos por concepto de intereses del caso Nafta, dónde el municipio tuvo que pagar 141 millones 802 mil pesos.