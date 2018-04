Retraso en instalación de plumas ferroviarias provoca polémica

Mazatlán, Sinaloa.- La instalación de las plumas ferroviarias en los principales cruces de la ciudad generó polémica entre ediles, que exigieron poner por delante la seguridad de la ciudadanía ante trámites burocráticos de permisos de Ferromex y SCT, que al parecer aún no se otorgan.

Aunque el alcalde Joel Bouciéguez dijo que estarían iniciando trabajos en esta semana para que en un mes estuvieran concluidas, la empresa Semáforos Mexicanos (Semex) no ha iniciado obras.

Foto: EL DEBATE

Exigen plumas

El regidor Giova Camacho solicitó agilizar trámites y presionar a la empresa ganadora de la licitación a impulsar la instalación de plumas y el otorgamiento de permisos, ya que deben evitarse más accidentes y priorizarse la seguridad de ciudadanos.

"Urge la instalación, ya no debe de haber ninguna justificación de que no se puede hacer por permisos. Las autoridades deben de garantizar que no ocurran más accidentes y garantizar que se instalen las plumas que tanta falta hacen a los mazatlecos y a los turistas”, dijo.

El edil añadió que es una buena medida la vigilancia de tránsitos en los cruces ferroviarios, pero eso no es la solución que debe ser definitiva, porque de haber otro accidente, el responsable será el gobierno.

El coordinador de la Comisión de Protección Civil, Antonio Crespo, consideró que a las autoridades municipales no les interesa la instalación de plumas, ya que solo son “una llamarada de petate” ante los accidentes. Refirió que la ciudadanía también debe de exigir que se instalen.

Foto: EL DEBATE

“El municipio está obligado a poner la seguridad en los cruces ferroviarios para los ciudadanos. Sé que la gente no tiene cultura vial, el tren no puede bajar la velocidad porque es su vía, pero el municipio no está respetando las leyes porque el mentiroso es Joel Bouciéguez, porque dijo que se instalarían y no fue así. Dicen que están trabajando y no es cierto. Nos están jugando el dedo en la boca”, expresó.

Por lo anterior, el alcalde expresó que apenas ayer se tuvo comunicación con la empresa y el lunes pasado se le envió el primer anticipo para que iniciara a la brevedad la instalación de plumas magnéticas y cronometradas.

A su vez, se planteó una nueva fecha para el comienzo de labores, para la próxima semana, y de no iniciar se le aplicará el costo de fianza que se estipula en el contrato de obra.

“Tenemos que iniciar de inmediato esa obra para evitar incidentes. Obras Públicas está haciendo trabajos y una patrulla de Tránsito vigila el cruce de la ‘Peche’ Rice”, finalizó.