Retraso en la siembra de larvas genera desánimo en Rosario

Rosario.- Una gran preocupación existe entre los pescadores de Rosario debido a la poca presencia de camarón que ven en la laguna del caimanero, las pocas lluvias que han caído hasta hoy, que también les afecta en gran manera, y además el poco avance en la siembra de larva, dijo Ramón Rojas Quintero, coordinador de Pesca del municipio de Rosario.

Señaló que al hacer recorridos de vigilancias otros años se puede observar cómo el camarón brinca e incluso algunos caen arriba de la panga, pero en esta ocasión no se puede observar nada, ni siquiera verificando con una atarraya.

Más pérdidas

Rojas Quintero comentó que también les está afectando la salinidad, ya que las lluvias que han caído en la zona es poca y se necesita el agua dulce para compensar y hacer un lugar adecuado para el desarrollo del crustáceo.

El programa de siembra de larva en puntos estratégicos en la laguna del caimanero fue algo que les trajo esperanza a los pescadores, y aunque en un principio se les estaba apurando a los miembros de las cooperativas para que instalara el lugar en donde estaría la larva, una vez que terminaron de poner los “chiqueros“ donde las resguardaran se pararon los trabajos.

Foto: EL DEBATE

Informó que solo va un tercio del avance de la siembra de larva, ya que se les anunció que serían 30 millones de larvas en la laguna del caimanero, pero solo llevan 10 mil, por lo que calificó el avance como muy lento.

Riesgos

Ramón Rojas aseguró que de no sembrarse la larva pronto, preferible esta semana, después será poco efectivo, ya que los tiempos se habrán pasado, por lo piden más agilidad a Conapesca y los que están encargados del proyecto.

“Vamos muy retrasados con los trabajos, primeramente porque no estábamos preparados, pero ya tenemos más de un mes preparados, pusimos tela mosquitera, pero resulta que no nos han traído la larva”. El también pescador señaló que las cooperativas también están haciendo un esfuerzo, pues a pesar de la situación por la que están pasando, están costeando la alimentación de la larva, algo que les está saliendo más caro de lo esperado, ya que no han podido liberarlas por la baja profundidad de la laguna.

“Está muy triste esto, no hay producto, nuestra única esperanza es la repoblación y mi Dios que nos eche agua. Queremos pedirle al Gobierno que nos ayude con los 20 millones y a los laboratorios que si nos van a echar la mano, que lo hagan ahorita que se puede”.