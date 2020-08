Reunión de cabildo de lunes será exclusiva para disculpas: Alcalde de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- A través de una sesión de cabildo extraordinaria, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ofrecerá el lunes la disculpa pública que le pide el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a la Sindico Procuradora Elsa Bojorquez Mascareño.

Lo ordenado por el TEESIN, corresponde al fallo de una denuncia en contra del edil y 7 funcionario más de la administración que preside, por los señalamientos de acoso laboral y violencia de género.

El municipe, mencionó, la notificación del organismo electoral le fue entregada el miércoles pasado, por lo que dentro del plazo que le otorgan, 5 días, cumplirá con la resolución que le fue encomendada a acatar.

Ya sabíamos que iba a venir, pero desde la primera vez yo les dije que con mucho gusto les daba una respuesta, pero el proceso jurídico está a medias, y como en otros procesos así es, me dijeron que no, que en el electoral no es así