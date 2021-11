Reynaldo González acusa al alcalde de Mazatlán de imprudencia

Aseguró que en los 3 primeros años de la administración del alcalde, no se hizo nada para encontrar una solución al problema, que tiene harto a la ciudadanía tras no contar con agua para poderse bañar. Como necesario, señaló que el alcalde debe enfocarse en las necesidades.

“El presidente no da respuesta, por lo que ahora no debe venir a echar la culpa de lo que sucede en el puerto, al relacionarlo con lo ocurrido con las sesiones de Cabildo”.

“El prefirió hacer una asamblea desinformativa porque no informó nada cuando está el caos del tema del agua, donde muchas colonias tienen una semana sin líquido”. Hizo un llamado al munícipe para que ponga atención a la falta del vital líquido que hay en el municipio, así como el brote constante de fugas de aguas negras, que afectan el entorno ecológico. Reynaldo González Meza, aclaró que el problema que ocurre con las fugas de aguas negras y la escasez del vital líquido, no tiene nada que ver con el conflicto que hay en el Cabildo municipal.

“Es un acto inmenso de irresponsabilidad, no entiendo al presidente de como dice que ama a Mazatlán al exponer a la gente de esa manera, pues la pandemia de la covid-19 aún no ha desaparecido”.

Ingresé a El Debate Mazatlán en momentos difíciles para todos, justo a cuatro meses del confinamiento originado por el Covid-19. Desde entonces me ha tocado realizar la cobertura de diversas fuentes locales así como de la sección policiaca del periódico. Cuento con más de 20 años de experiencia dentro de medios de comunicación, los tres primeros años ingresé a noticieros de radio y los siguientes 10 años me mantuve en los reportes diarios de nota roja en medios escritos. Durante otros ocho años colaboré para un medio televisivo nacional, generando información para las secciones políticas, deportivas y de espectáculo. Dentro de todo ese tiempo he recibido capacitación por los medios donde he laborado en relación al trabajo que desempeño. Nunca pierdo de vista que mi principal labor es informar.