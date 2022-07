Reynaldo González detecta irregularidades en la respuesta de tesorería en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- El regidor por el PAS, Reynaldo González Meza detecta nuevas irregularidades en la respuesta de tesorería, respecto al contrato de las luminarias para iluminar la avenida Carlos Canseco en Mazatlán.

El edil solicitó información desde el pasado 7 de julio, hasta ayer, el tesorero municipal Jesús Javier Alarcón Lizárraga le otorgó información.

El documento de tesorería incluye copia de la transferencia a la empresa Azteca Ligthing S.A de C.V, solicitada, copia del acta de entrega recepción solicitada, evidencias fotográficas de las luminarias y cotizaciones de los participantes en el proceso de adquisición de las luminarias.

"En la entrega recepción dice que se entregó el material en las oficinas que ocupa el almacén de alumbrado público del ayuntamiento. Nos mandan la evidencia fotográfica pero no coincide con las oficinas de alumbrado público, se supone que esas evidencias deben de ser del almacén pero no lo son, de hecho una de ellas viene el nombre de la empresa y no creo que en las oficinas de alumbrado haya un letrero de Azteca Ligthing, tengo mis dudas todavía, no me queda claro" expresó Reynaldo González.