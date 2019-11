Ribereños exigen revisión de las granjas acuícolas

Sinaloa.- Líderes de las Federaciones pesqueras del Huizache-Caimanero denunciaron de forma abierta la contaminación de algunas empresas hacia la laguna del Caimanero y también los problemas que se están presentando.

Francisco Figueroa Plancarte, presidente de la federación Guerreros Unidos del Sur de Sinaloa, pidió a los representantes de Isapesca visitar a las empresas contaminantes como las granjas de camarón, pues son muchas las que operan de forma irregular.

Recalcó que son varias las granjas que no están cumpliendo con las normas para que no contaminen tanto. Explicó que no está en contra de los granjeros, pues son importantes fuentes de empleo y alimento, algo que beneficia a la región, pero subrayó la importancia de cuidar entre todos el ecosistema.

La contaminación

Figueroa Plancarte denunció que muchas de estas empresas no tienen laguna de oxidación y tiran el agua a la Laguna del Caimanero, alegando que está llena de nutrientes, pero son estos mismos los que ocasionan una baja de oxígeno. También dijo que en la zona de Matadero existen otros empaques y empresas que trabajan el agave y que tiran sus desechos a las aguas del Caimanero, al igual que otros empaques de mango.

“Nosotros necesitamos que se regulen las granjas y laboratorios que están en las costas del valle, sobre todo en el Caimanero, pues no están cuidando el medio y están afectando a todas las personas”, dijo el presidente de la federación Guerreros del Sur de Sinaloa después de agradecer la presencia y preocupación de parte de Isapesca y otras dependencias de la pesca que estuvieron presentes en Cabildo.

El daño

De igual forma otros de los líderes pesqueros denunció que en Matadero construyeron un bordo sobre la laguna cuando se hizo una granja y esta ha venido a estancar el agua, pues no hay flujo, ya que solo se le construyó una pequeña alcantarilla pero no es suficiente debido a que el agua se sigue estancado, por lo que pidió la construcción de un puente para no seguir afectando esta zona.

El daño

Después de la emergencia por la mortandad de peces reportadas en los esteros de Teacapán, se hará el dragado de la laguna del Huizache-Caimanero y Escuinapa, esto para mejorar la profundidad y condición del agua. Las obras se realizarán en tres zonas de Rosario:La Guasima, El Robalito y Vuelta de Canoa. En Escuinapa se trabajarán en dos zonas aún no definidas. Así lo dio a conocer ayer Maribel Chollet Morán, directora general de Isapesca. Exhortó a no disminuir el trabajo para mejorar las condiciones de los esteros y marismas de la región, pues ya se tienen identificados muchos de los problemas. La funcionaria presidió un encuentro con representantes de los sectores pesqueros.