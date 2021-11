Rinde protesta Octavio Bastidas Manjarrez como alcalde de San Ignacio, Sinaloa

Sinaloa.- Octavio Bastidas Manjarrez rindió protesta como presidente municipal de San Ignacio, Sinaloa, en sesión solemne de cabildo, realizado en la plaza Maeva de la cabecera municipal.

Ante Estefany Rea Reatiga, sub secretaria de Bienestar, representante del gobernador de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, Bastidas Manjarrez, tomó la protesta de ley la tarde de ayer, ante un concurrido evento al que asistieron cerca de mil personas.

El alcalde Iván Ernesto Báez Martínez, fue el encargado de tomar la protesta, no sin antes el cabildo saliente haber aprobado los puntos de la sesión, además agradeció a todo su equipo, el trabajo que realizaron durante su gobierno.

Al dirigirse a los ciudadanos ya como presidente de San Ignacio a partir del día de hoy, Bastidas Manjarrez dió lectura al discurso, el cual inicio recalando que su gobierno se llevará a cabo bajo el concepto "sensible y humanitario", y se comprometió a lograr que San Ignacio sea un municipio de progreso y oportunidades para todos.

Rinde protesta Octavio Bastidas como alcalde de San Ignacio | Foto: Yolanda Tenorio/ Debate

"Quiero agradecer primero a Dios por darme la vida y permitirme realizar mi sueño de ser presidente de San Ignacio, les agradezco a todos su apoyo, y quiero ser claro en qué yo no vengo a hacerme rico en el ayuntamiento, mi mentalidad va enfocada en el sentido social, la atención y el respeto, yo no vengo a engañar a la gente, me voy a coordinar con el gobernador del estado Ruben Rocha Moya que tiene una mentalidad democrática que es lo que exige hoy el pueblo, hay aplicarla en los gobiernos, regirnos por los principales valores de la justicia, la tolerancia y el respeto hacia los demás es lo que ofrezco para San Ignacio y les doy las gracias" expresó el edil.

Así mismo informó que Rocha Moya, le dió la indicación de informar que las primeras obras para el municipio será la rehabilitación del acceso de Ixpalino o Camino Real, así como la ampliación de la red de agua potable de Lomas del Pedregal y El Carrizal.

También dijo se impulsará la actividad minera que es muy rica en San Ignacio, para lo cual nombró una delegación que será dirigida por Nicolasa Barraza.

En este mismo acto, nombró a la mayor parte de su gabinete, quedando al frente de tesorería Luis Miguel Rivera Millán, Yovan Rosas Corrales como secretario del ayuntamiento, Francisco Javier Aramburo en Oficialía Mayor, para Obras Públicas Antonio Loaiza, Desarrollo Social Alonso Félix Gutiérrez, Desarrollo Economico María Isabel Espiricueta, mientras que el resto será nombrado en el transcurso de la semana próxima.