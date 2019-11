Rinden en Mazatlán homenaje a Enrique Patrón de Rueda

Mazatlán.- El maestro Enrique Patrón de Rueda recibe reconocimiento por sus 40 años de trayectoria, en la XXV velada literaria, de los Juegos Florales en la Universidad Autónoma de Occidente, que tuvo lugar la noche del 31 de octubre.

Homenaje a un grande

La primera en tomar la palabra fue la rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, Silvia Díaz Paz Camacho quien abundo en la distinción que se le hace a la trayectoria de 40 años de Patrón de Rueda. Resalto el gran trabajo que ha hecho el sinaloense, tanto en México como en otros países, indicó que le ha tocado trabajar con figuras como Fernando de la Mora, Juan Gabriel entre otros.

“Hoy rendimos homenaje a un hombre excepcional, un artista de talla mundial, un ser humano integro un ciudadano como pocos, con toda humildad, expresamos nuestra profunda admiración a nuestro maestro Enrique Patrón de Rueda. Es uno de los más destacados directores de orquesta que tiene México y para orgullo es sinaloense y nacido en Mazatlán”, expreso la rectora.

Como parte del festejo se realizó la proyección de un video en el cual se mostró palabras de varios alumnos de Patrón de Rueda, entre ellos Penélope Luna, Andrés Carrillo, Carlos Osuna, resalta la participación de Papik Ramírez, director del ISIC, La artista Susana Zavaleta y el tenor Fernando de la Mora.

Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

El artista sinaloense le dedico el reconocimiento a sus padres

“Cuando era niño y luego adolescente vagaba por las calles de Mazatlán y suspiraba escuchando el mar, respirando su brisa, soñaba que algún día podría con mi vocación trasformar este mundo y hacerlo un lugar lleno de paz y de armonía, ahora que soy adulto que Dios y la vida me dio la oportunidad de lograr lo que soy y de vivir mi pasión, la música, la ópera y enseñar contra viento y marea”. Indico tras la falta de apoyo de sus padres para que fuera músico, pero logro hacer lo que le gusta. Comparte que ha tenido que enfrentarse a varias adversidades, no tener un horario fijo, con jubilación, eso fue un reto, sin embargo luego de 40 años ha tenido logros y fracasos, los cuales considera son parte de la vida. Ahora agradece que se le realicen los reconocimientos de esta magnitud.

Enrique Patron de Rueda. Foto: Sergio Pérez/EL DEBATE

“Ami padre que no creía en mi, pero cuando me miro debutar en Bellas Artes lloro durante 15 días, mi labor en Sinaloa no hubiera sido por gente como Raúl Rico, José Ángel Pescador, su esposa Jaime Labastida y su esposa que realmente quisieron apostarle a la cultura, que es lo único que salva a la humanidad, que nos va a quitar lo bestias”.

Velada y premios

En la gala se coronó a Karen I como reina de los Juegos Florales de la Universidad. También se dio a conocer a los ganadores del concurso de poesía, el premio fue para Kevin Raúl Estrada, con la pieza Espejo del deseo, en el área de cuento, el galardonado fue René Mendoza Guzmán. En ese marco también se contó con la presencia de la banda de tambora de la universidad, quienes cantaron El Sinaloense y El Corrido de Mazatlán.