Rinden protesta nuevas funcionarias del DIF de San Ignacio, Sinaloa

Sinaloa.- Con el compromiso de trabajar en bien de las familias más vulnerables del municipio, el día de hoy rindieron protesta Ernestina Manjarrez Zepeda y Olga Elizabeth Torrontegui Galindo como presidenta y directora respectivamente, del Sistema DIF San Ignacio.

El acto oficial se llevó a cabo en las instalaciones del DIF municipal, donde Ernestina Manjarrez, aseguró que buscarán llevar solución a las necesidades más apremiantes de las familias que habitan a lo ancho y largo del municipio de San Ignacio, Sinaloa, pues dijo tener la experiencia y conocer las necesidades más apremiantes de la sociedad.

"Durante mi gestión frente a esta institución, buscaremos atender y escuchar a todas las personas que se acerquen, tratando de resolver sus necesidades sobre todo de los adultos mayores y personas con alguna discapacidad, serviremos siempre con sencillez y humildad" señaló.

El encargado de tomar la protesta a las nuevas autoridades de dicho sistema, fue el alcalde Octavio Bastidas Manjarrez, en presencia de algunos funcionarios municipales y algunos invitados.

En ese sentido, el alcalde reconoció el trabajo de quienes trabajan en el DIF y los instó a continuar sirviendo con sensibilidad atendiendo a los que menos tienen "no digo que el gobierno anterior lo hizo mal, pero cada administración tiene su sello particular, y eso buscaremos, ser diferentes, pero siempre en el sentido de servir a la gente, porque ellos confían en todos nosotros y no debemos de defraudarlos" puntualizó el edil.