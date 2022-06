Rocha Moya dice que Estrada Ferreiro está enloquecido por culparlo de sus problemas

Mazatlán, Sinaloa. Para el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro lo acuse de ser el responsable de sus problemas, significa que no tiene centrada su atención, y lo calificó de estar como “enloquecido”.

Ayer jueves, la Fiscalía General del Estado pidió al Congreso de Sinaloa desaforar a Estrada Ferreiro, para procesarlo por los posibles delitos de abuso de autoridad y discriminación, contra familias de policías caídos en el deber. Ante ellos, Estrada Ferreiro acusó a Rocha Moya de estar detrás de ello.

“Esta desviada su atención del presidente (de Culiacán), porque es el Congreso, (ese problema) es con el Congreso, con la Fiscalía, porque tiene problema penal, es la Fiscalía, es el Congreso y es él, yo no”, recalcó Rocha Moya en un evento realizado la tarde de este viernes en la zona de la Marina, en Mazatlán.

Se le pidió su opinión sobre la advertencia de Estrada Ferreiro de que si algo le sucede, responsabiliza al Gobernador.

“Ahora resulta… nada, no tengo nada qué decir, lo único que digo es que no es conmigo, es con el Congreso, es con la Fiscalía y es con el Alcalde (toda esa controversia)”.

“Ese es su asunto (de Estrada Ferreiro), y él sabrá cómo administra su asunto, él lo está administrando así”, expresó el Gobernador, con cierto gesto de ironía.

Sobre la acusación de Estrada Ferreiro, de que culpa a Rocha Moya de la actual violencia en Sinaloa, el Gobernador también contestó.

“La violencia ha bajado, en el arranque de un gobierno, es el menos violento, y comparando de aquí con el gobierno anterior, hemos bajado nosotros los índices de violencia, no está enterado (Estrada Ferreiro), porque se ha enloquecido con su asunto, no sabe lo que está pasando en el estado”, apuntó.

Ante la amenaza de que Estrada Ferreiro lo denuncie supuestamente por vínculos con el crimen organizado, Rocha Moya dijo: “pues que me denuncie”.

Negó que haya condiciones para mantener un diálogo con Estrada Ferreiro. “Nooo’mbre, seria triangular un asunto que no, yo no estoy metido en eso…, No estamos para festejar, ante esas situaciones… yo estoy tranquilo, yo estoy haciendo lo mío”.

“No le vamos a aplaudir, porque no es cosa de aplauso, simplemente vamos a respetar la solución de ellos (diputados), es asunto de ellos”.

Estrategias de seguridad

Sobre el reciente despliegue de fuerzas militares en Sinaloa, Rocha Moya aclaró que él no tiene injerencia ahí.

“Los militares no me informan a mí, ellos tienen sus mandos..., generalmente se atienden las urgencias que los propios diagnósticos que los militares tienen”, aclaró. “Nosotros atendemos con la Policía Estatal”, puntualizó.

Todo bien con Cuén Ojeda

En el evento realizado en Mazatlán, en un negocio de corte beisbolero, Rocha Moya estuvo acompañado por el exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y se les veía muy contentos.

Rocha Moya recalcó que no hay conflictos con Cuén Ojeda. “Somos amigos Héctor y yo”, recalcó Rocha Moya.

Te recomendamos leer:

“Y vamos a seguir haciendo política juntos…, ya veremos, vamos a platicar, falta mucho”, expresó, sin dar más señales sobre el tema.