Rogelio Padilla, líder campesino buscará la presidencia municipal de Escuinapa

Escuinapa.- “Es hora que la presidencia municipal de Escuinapa sea para el sector campesino que ha permanecido en el olvido de los gobiernos”, expresó Rogelio Padilla Salcido, quien manifestó sus aspiraciones a la alcaldía de el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Ante la presencia de campesinos del municipio, sectores y organizaciones Padilla Salcido planteó a los asistentes su interés de buscar la presidencia municipal de Escuinapa, por el PRI.

“Tuvimos una reunión bastante productiva, todos los presidentes ejidales, estuvieron sectores, organizaciones y líderes naturales. Cuento con el apoyo y respaldo de la gente del campo, de los pescadores y ganaderos, por eso levanto la mano para manifestar mis aspiraciones por la presidencia municipal de Escuinapa”, comentó el líder campesino.

Dijo que su intención de contender por este puesto de elección popular es con el interés de rescatar y reactivar el campo escuinapense y a los diferentes sectores productivos de la región, ya que les ha tocado enfrentarse a problemas fuertes como lo es a la falta de apoyos, desastres naturales y el desplome de los precios de los diferentes cultivos que se producen en el municipio.

“Queremos que nos tomen en cuenta al sector campesino, ya que desde hace más de 30 años que no tenemos un presidente del campo como Mateo Camacho, para que se preocupe por nuestro sector”, manifestó.

Dijo que cuenta con la experiencia necesaria para conocer de cerca los problemas que vive Escuinapa y sabe gestionar para dar solución al pueblo.

“Cuento con el respaldo de la gente en Escuinapa, principalmente del sector campesino, queremos ver el cambio. Me han criticado que no tengo un titulo y yo les digo que no se ocupa un título para gobernar Escuinapa, se ocupa la humildad para atender a la gente, tomarlos en cuenta y que tengamos piso parejo todos”, señaló.

Padilla Salcido informó que ya ha tenido el acercamiento con la presidenta del Comité Municipal del PRI para manifestar sus aspiraciones a la alcaldía de Escuinapa, para ser tomado en cuenta al momento de asignar este cargo de elección popular.

