Romina Ruelas sueña con erradicar el trabajo infantil en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- A su corta edad, Romina Ruelas Acosta, La Niña Difusora 2022 sueña con erradicar en su municipio el trabajo infantil, desea en este día especial que a los niños no se les siga “robando su infancia” y se les brinden las mismas oportunidades de estudiar y tener una mejor vida .

La pequeña de 10 años, estudia el 5 grado de primaria y en marzo pasado ganó el concurso que la posicionò como la Niña Difusora 2022, al obtener la mayoría de los votos del jurado, al presentar su ponencia en el derecho de los niños y el trabajo infantil.

“En mi discurso hable sobre el origen de los derechos de los niños, su evolución y como utilizarlos, sentí mucha emoción cuando el jurado me dio la mayoría de los votos. El ganar este concurso me compromete, yo seré la voz de los niños de mi municipio que no pueden exigir sus derechos, algo que me preocupa mucho y del cual hable en mi discurso es el trabajo infantil, de los niños que no tienen oportunidades para estudiar”, relató Ruelas Acosta.

Lee más: Mazatlán cancela desfile del Día del Trabajo; 'no hay condiciones por la pandemia'

Dijo que la desigualdad de oportunidades de los niños no se la han contado, le ha tocado ver como los niños de su comunidad y de otras comunidades son llevados a los campos agrícolas a trabajar.

“A mí no me han contado, yo he visto a los niños trabajando, hace poquito fuimos a Teacapán y desde la carretera se ven los campos agrícolas y se veían niños bien chiquititos cortando chile ahí en el sol, eso me pasó muy triste y justo fue cuando estaba trabajando en mi discurso. Me pone triste el que los niños pierdan su infancia”, señaló.

Puntualizó que en Sinaloa hay leyes que regulan este tipo de cosas, es necesario que haya más personas vigilando que esas leyes se cumplan.

“Tengo una meta que desde el día en que gané este concurso, que es el trabajar en disminuir en lo que yo pueda el trabajo infantil, una de mis propuestas es ir con los dueños de los campos agrícolas para pedirles de favor que no contraten a niños en sus campos y que haya personas vigilando que los niños vayan a la escuela, ya que estos niños no estudian”, expresó la infante.

La pequeña difusora hizo un llamado a los escuinapenses, “Cuiden a los niños, es más entre niños tenemos que cuidarnos porque somos el futuro del mundo. Decirle a todos los niños que no se necesitan mucho para ser feliz, no se necesitan regalos para ser felices, lo que debemos valorar y amar es lo que tenemos que es nuestra familia, en ocasiones hasta estar con uno mismo nos debe hacer felices”.

Lee más: Mazatlán cancela desfile del Día del Trabajo; 'no hay condiciones por la pandemia'

Con una amplia sonrisa infantil, Romina dijo que gustosa esperaba su celebración del Día del Niño, ya que sería un día de fiesta y de convivencia con sus amigos.