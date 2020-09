Rompe línea de agua potable de Real del Valle, Seminario y Terranova en Mazatlán

Mazatlán.- Sin autorización, ni previo aviso a Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ( Jumapam), la mañana de este miércoles la constructora CAMSI manipuló la línea de 18 pulgadas que da abasto a la zona norte de la ciudad y la rompió, lo que dejó sin suministro del vital líquido a los fraccionamientos Real del Valle, Hacienda del Seminario y Terranova, entre otros.

"Se manipuló la línea por la empresa Camsi, se les dijo que no lo hicieran y lo hicieron, rompieron la línea, es una línea de 18 pulgadas, fruente a Sonterra, para hacer la interconexión a Sonterra y Hacienda el Seminario, dos interconexiones, pero tronaron la línea”, explicó el Ingeniero Luis Núñez Gutiérrez, Gerente de Operación de Jumapam.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 horas de este miércoles, por lo que de inmediato además del personal de Gerencia de Operación también acudió el Director de Asuntos Jurídicos de Jumapam, Alejandro Hernández Chávez, para realizar las diligencias necesarias para la reparación de los daños y fincar responsabilidades legales por la manipulación no autorizada.

Núñez Gutiérrez reiteró Jumapam no tuvo nada que ver en este problema, al contrario, está pendiente de que este tipo de trabajos no afecten a la población y tan está al pendiente que no se autorizó, ellos lo quisieron hacer por ellos mismos y ahora tendrán que pagar las consecuencias de los daños causados.

De momento no se sabe con certeza a qué hora pueda restablecerse el servicio, pero Jumapam y está trabajando para reparar el daño causado por la constructora.