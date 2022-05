Rompen récord de asistencia las Fiestas del Mar de Las Cabras en Escuinapa: Blanca García

Escuinapa.- Una celebración de talla internacional fue la que se vivió en las Fiestas del Mar de Las Cabras 2022 y fueron un éxito al reanudarse esta tradición en la que se vivió un ambiente familiar que permitió obtener un saldo blanco, informó Blanca Estela García Sánchez.

Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal dijo que las Fiestas del Mar de Las Cabras fueron un éxito, se rompió récord de asistencia al registrarse la presencia de casi 60 personas y lo principal que se vivió una celebración familiar y que vino apoyar la economía local.

“Había familias que me dijeron que venían de Honduras, Estados Unidos, Guadalajara, Ciudad de México se los confirmo porque yo me fui a saludar y visitar a las familias en las enramadas que no me conocían porque eran de fuera, por ello podemos informar que fue una fiesta internacional”, expresó la presidenta municipal.

Buenos resultados en operativo de seguridad

Juan Carlos Nataren Ovando, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que en materia de seguridad hay buenos resultados, gracias a la sinergia de los tres niveles de gobierno y al buen comportamiento de los asistentes a estos festejos.

“El operativo implementado en Las Fiestas del Mar de Las Cabras 2022 fue un éxito al lograr un saldo blanco, gracias a la sinergia que se hizo con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, en donde apoyo el Ejército Mexicano y La Guardia Nacional que estuvo muy activa en los filtros que se establecieron por parte de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a través de la Policía Estatal, Municipal y agentes de Tránsito, así como corporaciones de emergencia con Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y el Escuadrón Acuático de Mazatlán”, puntualizó.

Durante los cuatro días de fiesta se tuvieron detenidos por faltas administrativas fueron 37, hubo 5 reportes de niños extraviados y localizados, se tuvo una afluencia superior a los 58 mil visitantes el día sábado que fue el día más fuerte.

En el área de vialidad se implementó el alcoholímetro con 18 pruebas, dándoles el apoyo a 155 conductores, se atendieron 38 vehículos por fallas mecánicas y se apoyó a 15 automóviles con combustible.

Se registraron tres accidentes en la carretera Escuinapa-Teacapán, una volcadura de un camión de personal al campo, un automóvil que se salieron del camino con dos niños lesionados leves, y una mujer lesionada al ser atropellada por un vehículo, está detenida la persona responsable.

Transito Municipal realizaron 10 infracciones por diferentes violaciones al reglamento de tránsito.

En la zona de playa, Protección Civil fueron 30 atenciones por cortaduras, escalofríos, temperaturas y personas lesionadas, no se registraron rescates acuáticos, al realizar labores preventivas.

“Darle las gracias a la ciudadanía por la sinergia y el apoyo que nos dieron a Seguridad Pública, porque bien podrían participar 300 gentes, pero la forma de comportarse fue excelente para poder llevar este operativo que salió en blanco y que salió muy bien”.

Nataren Ovando informó que se mantendrá vigilancia en la zona de playa por tres días más en lo que todas las enramadas son deshabitadas.