Rosa Cecilia, una mujer que supera sus propios límites

San Ignacio.- Para Rosa Cecilia Rodríguez Castillo, el sufrir una discapacidad no ha sido impedimento para salir adelante, incluso para convertirse en madre y formar una familia.

HISTORIA

Ceci nació en Mazatlán hace 58 años. Desde los 11 meses de edad sufre las secuelas de la poliomielitis. Por algún tiempo utilizó aparatos y muletas, pero notó que sentada podía realizar más actividades que parada, por lo que optó por utilizar la silla de ruedas.

Señala que su niñez fue muy tranquila. Sus abuelos la criaron.

Fue hasta los 22 años que supo de la existencia del Centro de Rehabilitación Prójimo, que se ubicaba en la sindicatura de Ajoya, y se interesó en conocerlo. “Le ‘aterqué’ y mis abuelos me llevaron. Ahí fue donde me di cuenta que yo no era la única discapacitada, que había muchos. Gracias a este programa aprendí a valerme por mí misma, más de lo que ya me valía; a ser independiente, hice muchas amistades, con el tiempo encontré a mi pareja ahí, quien sufre mi misma enfermedad, tuve dos hijas y al último un hijo. Tengo cuatro nietos, sigo con mi esposo, hago todas las labores del hogar de una manera normal, atiendo a mi marido, mis nietos, mi hijo.”

SIN OBSTÁCULOS

La discapacidad no le ha impedido divertirse, pues también va a fiestas y bailes, participa en labores sociales, es vendedora de productos por catálogo y hace trabajos manuales pues no le gusta estar inactiva.

“Para mí, las manualidades son una terapia. Me gusta bordar, cocer, pintar, escuchar música. Vivo una vida normal, actualmente estoy dedicada a mi casa, pero no dejo mi trabajo de vendedora, salgo a la calle a realizar rifas. Con ese peso que saco de esto ayudo a los gastos del hogar, mi discapacidad no me ha impedido andar de allá para acá, soy activa.

A David Werner (fundador del centro) y a Prójimo le debo la mayor parte de lo que soy. Él estuvo cerca de mí, enseñándome como un padre, siempre veló por el bienestar de cada uno.”

SU ACTUAL MOTOR DE SU VIDA

Y cuando pensaba que ya había terminado de criar, llegó a su vida Hernán. El pequeño tenía seis meses de edad cuando su madre lo dejó a su cargo y no regresó por él. Hoy, legalmente es su hijo y tiene 11 años. Llegó lleno de llagas, maltratado, desnutrido, enfermo, pero con mucho amor luchó para salvarlo. Pasaba noches enteras en vela cuidando de él, tanto en su casa como en el hospital, ya que era asmático.

Hoy es otro niño y Cecilia aún sigue luchando para sacarlo adelante. Sin duda alguna es una mujer valiente y un vivo ejemplo para muchas personas que se dan por vencidas por problemas menores.