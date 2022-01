Roscas y diversión, reciben familias de Mazatlán este Día de Reyes por Fundación Sembrando Sonrisas

Mazatlán, Sinaloa.- Por segundo año consecutivo, la Fundación Sembrando Sonrisas AC llevó a cabo un evento por el Día de Reyes, donde repartieron roscas, chocolate y diversión a decenas de familias de zonas vulnerables de Mazatlán, Sinaloa.

El evento realizado en la cancha de basquetbol del Parque Municipal Benito Juárez, junto a la iglesia, atrajo a cientos de personas de todas las edades.

Kenia Lizbeth Camacho Barrón, presidenta de Fundación Sembrando Sonrisas, destacó que gracias a la generosidad de diversos patrocinadores fue posible donar cientos de roscas de reyes, chocolate, hotdogs, y tener un show con payaso, dj y música.

Incluso, gracias a que la Alianza de Camiones Urbanos les prestó vehículos y les donó diesel, pudieron traer a familias de Colonias como El Castillo, Santa Fe, Villa Tutuli y Lomas del Ébano, y de invasiones Felicidad y Canaco.

Comentó que la primera vez que hicieron este evento fue hace un año, en la invasión Felicidad, pero en este 2022 dicidieron hacerlo en colonia Juárez, lugar más céntrico y más accesible para muchas familias.

En un mensaje al micrófono, Camacho Barrón agradeció a los patrocinadores, que son negocios diversos, una constructora, la regidora Paulina Heredia, el influencer Simón Pollo, Alianza de Camiones, Venados de Mazatlán y el Mazatlán Fútbol Club, entre otros más.

Kenia Lizbeth Camacho Barrón, presidenta de Fundación Sembrando Sonrisas | Foto: Debate

Sobre la fundación

“La fundación (Sembrando Sonrisas) nació en febrero del 2020, nació de ver tanta necesidad, de ver que nadie volteaba a ver a las familias vulnerables”, expresó Camacho Barrón.

“Hacemos diferentes actividades, llevamos apoyo a diferentes invasiones y colonias, les llevamos ropa, les llevamos zapatos, previo a eso nos organizamos con la sociedad y a través de las redes sociales nosotros pedimos apoyo…, les decimos que si gustan sumarse, ayudarnos, que nos donen ropa, zapatos que estén en buen estado…, nosotros recogemos a domicilio, o en ocasiones recibimos en bodega, y es asi como nosotros nos dedicamos a trabajar, a entregar en las invasiones”.

Agregó que incluso a veces entregan medicamento, y hasta piden apoyo a madereros para que familias que perdieron sus casitas en incendios puedan reconstruirlas.

Llamado

Camacho Barrón hizo un exhortio a la sociedad mazatleca. “Que se sumen, que verdaderamente contribuyan a la necesidad de la gente, hay muchísima gente que de verdad no tiene nada qué comer, que de verdad no tienen dónde dormir, que de verdad no tienen nada qué ponerse, y para nosotros como fundación Sembrando Sonrisas es un honor y un orgullo ayudar, a gestionar para ellos”.