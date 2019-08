Rubí está desaparecida, su madre pide ayuda para encontrarla

Mazatlán, Sinaloa.- A una semana de no saber nada de su hija la Celia González Beltrán, pide a toda la ciudadanía mazatleca que ayuden a localizar a Silvia Rubí Reyes González de 17 años la ultima vez que se le vio fue el martes 7 de agosto, cuando esta se encontraba en su habitación dormida, pues Celia tenia que ir a trabajar.

Sin dejar rastro

“Yo el día que me fui a trabajar la deje acostada en su cama, ya que por la mañana me había dicho que se iba a ir a buscar trabajo, porque ya no quería estudiar, solo quería ayudar en la casa, desde ese día es que no la veo, no se si en realidad fue a buscar trabajo o que paso, porque le marco a su celular, suena y suena y no contesta”, dijo Celia.

La madre no sabe nada de su hija y teme por su integridad, a pesar de que las llamadas telefónicas entran al celular, esta no responde.

La desesperada mamá aun no ha acudido a la Unidad Administrativa a levantar el reporte de desaparición pues todavía esta con la esperanza de que Silvia entre por la puerta de su casa y le diga "madre aquí estoy".

La fémina comentó que Silvia no tiene amigos, que jamas se le conoció un novio y que se pasaba todo el día encerrada en casa, por lo que se le hace extraño la desaparición de está.

Silvia Rubí tiene una semana desaparecida. Foto: Cortesía

La joven extraviada tiene ojos cafes oscuros, es de complexión robusta, pelo largo negro, piel morena clara y mide un 1.60 metros aproximadamente, tiene su domicilio en la colonia 20 de noviembre donde se le vio por ultima vez.

Solo pido saber cualquier cosa de ella, si esta bien que me lo diga, si se fue y no quiere saber nada de nosotros su familia, que lo diga pero que no nos tenga con esta preocupación, que nos esta matando y no nos deja dormir

El teléfono móvil para cualquier información de menor desaparecida es este 6693-28-98-61 a nombre de Celia González, madre de la Silvia Rubí Reyes González menor desaparecida hace una semana.