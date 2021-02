SAT exhorta a los hoteleros a pagar impuestos sobre hospedaje en Mazatlán

Sinaloa.- El director general del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Gabriel García Coppel, en conferencia de prensa exhortó a los hoteleros en el puerto de Mazatlán a que cumplan con el impuesto sobre hospedaje.

El funcionario explicó que la recaudación por dicho impuesto ha cabido un 34 por ciento en el último año, esto equivale a una cantidad de 72 millones de pesos.

De esos 72 millones de pesos, Mazatlán representa el 77 por ciento, pues es el municipio con mayor número de hoteles y también se tiene una mayor ocupación.

García Coppel, aseveró que buscarán a los que no están cumpliendo, en la próxima semana se enviarán cartas de invitación para que se efectúen los pagos a impuestos.

“El estado de Sinaloa está siendo frente a la pandemia que estamos viviendo principalmente con impuestos propios y no es justo nada más que no paguen un impuesto que es de ellos, si no que además lo retienen de los usuarios o huéspedes y no están siendo enterados, ojalá que podamos llegar a los hoteleros y que puedan ponerse al corriente de lo que ya está cobrado y que no están enterados”, expresó Gabriel García Coppel.

Desde febrero de 2020 se originó el rezago de pagos, según Gabriel García hubo tolerancia por la contingencia sanitaria pues Durante el confinamiento no operaron, sin embargo ya se reactivó la actividad turística.

En caso de no tener respuestas se iniciarán con diversas acciones como la auditoría o hasta sanciones.