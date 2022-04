San Ignacio tiene un registro del 50 por ciento de adeudo en recaudación del Predial 

San Ignacio, Sinaloa.- El presidente municipal de San Ignacio, Octavio Bastidas Manjarrez, dio a conocer que la cultura de no pago está vigente como todo mexicano y en el tema de recaudación del impuesto del predial es muy difícil siento una labor titánica para el municipio.

“En el tema de recaudación, en las comunidades si es una labor muy difícil, es una labor titánica, llevamos precisamente la tesorería a todas las comunidades para que las personas se regularicen”.

Añadió que muchos de los predios no han sido regularizados y no están en Catastro, no están registrados y no cuentan con clave catastral en la cabecera municipal.

“No tenemos junta municipal de catastro en San Ignacio, ya la vamos a poner; no tenemos ministerio público tampoco y la denuncia no puede ser activa, porque las personas tienen que ir hasta la Cruz de Elota, gastar sin tener fe de que sus denuncias procedan”, señaló.

Bastidas Manjarrez recalcó que es alrededor del 50 por ciento el adeudo que se tiene en el pago del impuesto de Predial, de un total de 20 mil habitantes en el municipio.