Santa Claus de El Rosario, Sinaloa, se prepara para repartir regalos esta Navidad

El Rosario, Sinaloa.- Como cada año, Fernando Basterrica Maldonado, prepara su traje de Santa Claus, pues los niños, sobre todos los de más bajos recursos se portan bien durante meses esperando su visita en la Navidad para recibir un regalo.

Fernando es un joven de 32 años que vive en el municipio de El Rosario, Sinaloa, cada 25 de diciembre realiza un evento altruista que llama “Padrinos Mágicos” que consiste recolectar y llevar regalos, piñatas y dulces a los niños de zonas marginadas, lugares en donde arranca decenas de sonrisas.

Aunque sus inicios como Santa fueron para obtener ingresos económicos este trabajo eventual hizo que la magia de la Navidad lo invadiera y viviera en carne propia como hay niños que pasaban estas fechas sin juguetes, por eso quiso hacer algo para que los niños de escasos recursos del municipio de El Rosario pudieran estrenar un juguete.

Inicia como Santa

Fernando señala que fue hace ocho años cuando una prima lo invitó a vestirse de Santa Claus, pues ella tomaba fotografías y así se les hacía más atractivo contratarla; al paso del tiempo ella sale del municipio, pero como mucha gente lo conocía le empezaron a hablar y aunque en un principio le daba vergüenza, se dio cuenta que esta era mal consejera en estos casos y hasta hoy se renta para eventos y posadas de kínder y escuelas, en las que todos los niños quieren la foto con Santa Claus.

Comenta que también es contratado por algunos padres de familia para llegar a los hogares en distintos días y horas, incluso el 24 en la madrugada hace entrega de regalos, algo que emociona mucho a los niños.

Hizo hincapié que este año también a Santa le pegó la pandemia pues fueron pocos los eventos a los que fue contratado, debido que muchos se suspendieron.

Cada año, Fernando se vista de Santa Claus por una noble labor. Foto: Cortesía

Decide iniciar Padrinos Mágicos

Fue en esta época cuando en platicas le contaron que a una niña de una comunidad de Rosario le dijeron otros niños que Santa Claus no la visitaría porque era pobre lo que la tenía muy triste “yo me vestí de Santa Claus y fui, le lleve regalos y al ver la cara de la niña me sentí muy bien” dijo Fernando, quien decidió hacer algo más grande y que en la navidad más niños de bajos recursos puedan tener su regalo.

Informó que fue así que nació Padrinos Mágicos, con el que tiene apenas 2 años, pero la gente ha estado respondiendo muy bien y dona, juguetes, piñatas, además que el mismo se pone en la plazuelita del mercado vestido como Santa Claus para que los niños se tomen la fotografía del recuerdo, aunque no se cobra, si se aceptan donaciones voluntarias, las cuales dijo, se utilizan para la compra de juguetes o lo que haga falta para repartir el 25 de diciembre.

Si deseas apoyar a Fernando y convertirte en un padrino mágico, puedes contactarlo por medio de redes sociales con este nombre de Fernando Basterrica Maldonado, o bien, el 24 por la noche tomarte la fotografía del recuerdo con el en la plazuelita del mercado y dejar tu donación.