¡Se acabó el dinero! Mazatlán no cumplirá con meta en obras públicas por falta de presupuesto: regidor González

Respecto al presupuesto de cinco millones de pesos que se tenían aprobados para la escuela de la comunidad de El Recreo, no se sabe si se realizará el proyecto o no.

“Nos dijeron ahí que no se llegó a la meta del presupuesto, tienen toda la razón, pero se les cuestionó por qué hasta hoy nos dicen, si no se hubiera pedido esa reunión, porque fue una petición de la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Ecología, no nos hubiéramos enterado de esto”, declaró el regidor.

Los regidores no pudieron hacer más señalamientos porque las autoridades municipales no tenían información desglosada ni a detalle, tampoco saben qué obras se van a caer.

El edil pasista ejemplificó el monumento del biólogo marino Jacques Cousteau, que costó más de 1.5 millones de pesos, y dijo que no estaba presupuestado, por ello se le cuestionó, al no ser una obra prioritaria. Las que se deben de llevar a cabo son los proyectos que aprobó cabildo, según González Meza.

