Se acerca la temporada de abejas en Escuinapa, PC llama a tomar precauciones

Sinaloa.- La Coordinación de Protección Civil hizo un llamado a la población para extremar sus precauciones, ya que en estas fechas que esta por entrar la primavera las plantas y árboles empiezan a florecer, lo que a trae a estos insectos y que su presencia sea más frecuente en las zonas urbanas.

Juan Antonio Lam Huipio, coordinador de Protección Civil, informó que en estos meses la presencia de enjambres en zonas urbanas aumenta, en el municipiode Escuinapa principalmente se da por la floración de mangos, lo que atrae a estos insectos.

“Ahorita es la temporada de las abejas por lo de la flor principalmente de los mangos y que ya entro primavera, lo que genera la mayor afluencia de enjambres de abejas en la zona urbana, por lo que es necesario que la población tome sus precauciones y sepa que acciones realizar en caso de tener contacto con estos insectos”, mencionó

Comentó que en las atenciones que se han brindado en las últimas dos semanas se ha detectado que las abejas han atacado a ciudadanos, porque minutos antes de los ataques, sus nidos fueron dañados, al arrojarles agua con jabón, les prenden fuego o las molestan.

“Los llamados que hemos atendido de la población, hemos visto que la gente ya les arrojó agua con jabón, les avientan piedras, o les prenden lumbre y eso es lo que alborota las abejas es de lógica que reaccionen para defender el panal”, señaló el funcionario municipal.

El coordinador de PC recomendó a la población que al detectar un enjambre de abejas lo más recomendable que deben realizar es llamar al 911 para notificar a la autoridad y que sea personal especializado de Protección Civil y Bomberos los que retiren de manera correcta y adecuada el enjambre, para no causarles daños y realizar su reubicación.

Si ya provocaron el enjambre, las abejas atacarán a todo lo que se mueva. Las atrae el uso de gel o perfume.

Mencionó que para poder realizar la reubicación de un enjambre, lo más recomendable es hacerlo por las noches, ya que en el día las abejas obreras andan trabajando recolectando la miel, por eso en muchas ocasiones, acuden a retirar durante el día un enjambre y tienen que volver, ya que vuelven hacer el llamado que las abejas volvieron, pero es por ese factor.

Las abejas en muchas ocasiones llegan a un lugar de manera provisional, solo llegan descansar y se van, de ahí la importancia que la población no las ataquen. Y en caso de encontrarse con un enjambre de abejas es recomendable no correr, no manotear y no gritar, quedarse lo más quieto que se pueda y taparse la cara, ya que ellas siguen el movimiento.