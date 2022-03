Se acordó pagar la semana a todos los trabajadores eventuales del Ayuntamiento de Mazatlán informa Martín Pérez

Mazatlán, Sinaloa.- Luego de la protesta de los trabajadores eventuales del ayuntamiento de Mazatlán, se reunieron con el secretario del ayuntamiento Edgar González Zataráin y los regidores América Carrasco, Reynaldo González Meza, Jesús Osuna Lamarque, Martín Pérez y Roberto Rodríguez.

El regidor del PAN Martín Pérez informó que en dicha junta se acordó pagar la semana a todos los trabajadores.

El lunes en punto de las 5:00 de la tarde se comenzará a pagar a todos los hombres y mujeres que trabajan para el ayuntamiento.

La dirección de egresos y recursos humanos trabajarán a marchas forzadas para poder sacar la nómina a más tardar el lunes.

Ante la cuestión sobre las declaraciones del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dónde mencionó que son trabajadores eventuales y que si no quieren trabajar los va a correr a todos, el edil dijo: "De acuerdo a la ley federal del trabajo si hay una relación de trabajo por el trabajador y patrón y no se haya interrumpido ya el trabajador pasa como uno de base, de repente empleamos mal el termino de eventuales, si no los quiere tener de trabajadores tendrá que indemnizarlos pero yo creo que ese no es el caso me parecen desafortunadas esas declaraciones".

Los trabajadores aún tienen el temor de perder su empleo y sus antigüedades.

El edil aseguró estarán pendientes de la situación aún se haya pagado la semana, las negociaciones van a seguir.

Buscarán proteger los derechos de los trabajadores en todo momento.

Los trabajadores sienten incertidumbre, no quieren que se les dé la alta en el seguro social, buscan continuar en el hospital municipal.