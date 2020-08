Se adelanta la polémica de la fiesta del Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Aunque es en febrero del próximo año cuando se realice el Carnaval Internacional de Mazatlán, las primeras actividades relacionadas con la fiesta ya comienzan a celebrarse.

La presentación de la convocatoria para aspirantes a los reinados de los festejos del Rey Momo se efectuó el pasado sábado en el edificio de la antigua textilera de la sindicatura de Villa Unión.

Ahí, la concurrencia pudo presenciar cuadros dancísticos relacionados con la celebración carnavalera. Estas actividades no han sido del todo bien vistas por los partidos políticos de oposición, pues están en contra de que, en medio de la pandemia por el Covid-19 se realicen eventos que reúnan a cientos de gentes.

Refieren que el semáforo de contagios para Sinaloa se mantiene en color naranja, lo cual señala mucho riesgo el que una festividad como el carnaval, que congrega a miles personas, pudiera resultar contraproducente.

No obstante, el edil reiteró ayer que el Carnaval Internacional 2021 será cancelado si no disminuyen los índices de contagios de coronavirus.

Se cancelaría el carnaval, sin un cambio de fechas, Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente municipal de Mazatlán

Alcalde de Mazatlán, Luis Guillero Benitez. Foto: EL DEBATE

“Se ocupa mucho tiempo en planeación y trabajo previo al carnaval. El Carnaval no solo son los días de la fiesta, entonces, nosotros no podemos asegurar porque no tenemos una bola de cristal para saber si vamos a estar ya liberados de la pandemia, pues entre noviembre y enero inicia la aplicación de la vacuna, que será gratuita y universal.

Mientras llega empezamos a hacer las actividades relacionadas con la fiesta, que no se realizaría y no se cambiaría de fecha si la contingencia sanitaria continúa. No tenemos aún el costo de la inversión que saldrá el realizar la celebración, ya que apenas estamos planeando las actividades para llegar a las fechas de la fiesta, que va desde las coronaciones y los desfiles de carros alegóricos. Si la fiesta no se lleva, pues no se realizará.”

Criticable que se preparen para una fiesta masiva, Julieta torres Lizárraga, Dirigente Municipal del PRI

Julieta Torres Lizárraga Dirigente Municipal del PRI. Foto: EL DEBATE

Está absolutamente mal, es criticable esa acción la de realizar eventos para promover el Carnaval, pues mientras no haya la autorización de las autoridades sanitarias para poder llevar a cabo eventos masivos, se tiene que tener mucha responsabilidad.

En este caso la del gobierno municipal, por lo que nosotros estamos en contra de esa decisión de estar convocando y comprometiendo recursos para la realización de eventos al hacer actividades relacionadas con la actividad, así como la contratación de artistas, cuyo gasto no es de unos cuantos pesos. Yo propondría a que nos esperemos a que haya las indicaciones correspondientes de parte de las autoridades de Salud federal y estatal para tomar las decisiones.