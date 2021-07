Se agiliza el segundo día de vacunación contra Covid-19 a mayores de 18 años en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- De manera ágil se llevó a cabo el segundo día de la vacunación contra el Covid-19 en Mazatlán.

Los jóvenes mayores de 18 años acudieron a los macrocentros de vacunación para ser inmunizados. Esta es la primer dosis que se aplica, la vacuna es Sinovac.

Diana Isabel Gutiérrez comentó que esperaba con ansias la vacuna, pues tenía miedo de contagiarse en esta tercera ola donde los más afectados son los jóvenes.

"Me siento contenta porque al fin nos toca la vacuna, tenía miedo de contagiarme en esta tercera ola, y ahora ya estaré un poco más protegida, sé que me puedo contagiar pero ya no será grave", expresó Diana Gutiérrez.

Los macrocentros de vacunación son en el centro de convenciones, la cancha German Evers, el hospital militar y el polideportivo de la UAS, este último ha sido el más frecuentado.

Algunos llegaron desde las 8:00 de la mañana al polideportivo para ser de los primeros en ser atendidos.

Alberto García salió de vacunarse y aseguró que no tuvo ninguna reacción.

"Acabo de salir y no tuve reacciones me quedé como 20 minutos sentado y no sentí nada", dijo García.

