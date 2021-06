Se agudiza conflicto en Hospital General de Escuinapa, ya afecta su operatividad

Sinaloa.- Los conflictos internos que se viven al interior del Hospital General de Escuinapa, Sinaloa, han empezado a agudizarse afectando la operatividad de esta institución de salud, ya que un grupo de trabajadores mantiene tomadas las oficinas administrativas, el área de archivo y de consulta externa.

“Se tomó archivos, se está elaborando lo que es la urgencia, y seguimos sin respuesta del secretario de Salud (Efrén Encinas), ni de la delegada sindical, ni la secretaria general, la toma decidimos hacerla desde el pasado 16 de junio y no nos han dado ninguna respuesta”, señaló una de las trabajadoras.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los conflictos al interior de este nosocomio permanecen desde hace varios meses en donde un grupo de trabajadores solicitaron la destitución del administrador y la jefa de enfermeras, a quienes acusaron de acoso laboral y malos manejos en las finanzas de esta institución de salud.

Leer más: Diputado del sur de Sinaloa aprueba la rifa de AMLO del CIP Playa Espíritu

Petición que fue atendida por parte de la Secretaría de Salud el pasado 14 de junio, efectuando la destitución del administrador, pero también efectuaron cambios en el área de recursos humanos y mantienen a la jefa de enfermeras, lo que generó la inconformidad de los trabajadores que decidieron hacer la toma del área administrativa desde el pasado 16 de junio, extendiendo la toma al área de archivo.

Seguimos en las mismas, porque en Culiacán el ex administrador sigue moviendo las cosas para poner a gente sin perfil y sin capacidad de ocupar estos puestos, por ejemplo pusieron a una enfermera en recursos humanos, una trabajadora social de administradora y un enfermero para calidad. Se necesita gente en enfermería y las están quitando. ¿Qué está pasando?”, señalaron los inconformes.

¿Saben que con este tipo de acciones están afectando el servicio que el hospital brinda a la ciudadanía? “Sí lo sabemos, pero el secretario de salud cree que con puras llamadas va a resolver el problema y nuestra secretaria general, nos ha dicho que cuando tenga tiempo nos van atender, así que no le interesamos”.

Mencionaron que ya se está afectando el área de cocina porque ya no hay alimento para los pacientes, porque a los proveedores se les debe mucho dinero, porque el ex administrador nunca pagó y los aires acondicionados no sirven.

Leer más: Participan 35 oficinas y empresas en Mazatlán en Macro Simulacro Nacional

“Queremos gente capacitada, no gente mala, grosera y prepotente como lo es la jefa de enfermeras, nosotros ya estamos hartos de los malos tratos que nos da a todo el personal, de los 220 trabajadores que conformamos la plantilla laboral te podría decir que cerca de 200 estamos inconformes”, manifestaron.

El grupo de trabajadores inconformes hicieron el llamado al secretario de Salud, Efrén Encinas, para que voltee a Escuinapa y visite el municipio para que atienda este grave problema, que ya está afectando el buen funcionamiento de esta institución de salud que brinda sus servicios al sur de Sinaloa.

Niña, hija de policía fallecido en Sinaloa, exige que les den la pensión

Síguenos en