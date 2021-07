Se complican los traslados Covid-19 en Mazatlán, informa Cruz Roja

Sinaloa.- La directora de Cruz Roja Mexicana delegación Mazatlán, Elizabeth Sánchez Carrillo informó que se han complicado los traslados de Covid-19.

Sánchez Carrillo explicó que si el hospital no tiene espacio para el paciente, este no se puede trasladar. La directora de la Cruz Roja aseguró que no es por falta de voluntad, reveló que cada mes renuncian 2 a 3 personas por miedo a contagiarse.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Elizabeth Sánchez señaló que las personas que tienen síntomas deben de acudir a los hospitales y no a Cruz Roja. Debido a la crítica situación por la contingencia sanitaria esta institución traslada de manera gratuita a pacientes a los hospitales públicos. Los traslados por altas y a hospitales privados se cobra una cuota.

Leer más: Llaman a jóvenes de 18 en adelante de Sinaloa a registrarse para vacuna Covid-19

La directora de la Cruz Roja Mazatlán lamentó que el personal tenga que madrugar a las 5:00 de la mañana para hacer fila por oxígeno.

Cifras

En el mes de julio los traslados aumentaron a 321, de 4 a 6 traslados por día. Movieron a 45 casos sospechosos y solo 1 salió positivo.

Llegan a Sinaloa cerca de 200 mil vacunas contra Covid-19

Síguenos en