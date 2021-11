Se confrontan ideas de ediles por crisis interna en Cabildo de Mazatlán

La situación que existe en el municipio, tras la salida del alcalde en la primera sesión de Cabildo no afecta las labores de los regidores, ya que hasta el momento llevamos dos reuniones extraordinarias, por lo que estamos realizando la función que nos encomendó la ciudadanía. Nosotros seguimos trabajando con normalidad y pues ahorita estamos a la espera de la primera sesión ordinaria, que posiblemente se llevará a cabo el próximo jueves. Desde que tomamos protesta al cargo no hemos parado de trabajar y eso se ha visto en nuestra participación en cada uno de los encuentros de regidores, quienes estamos a la espera de las propuestas a ocupar los cargos de oficial mayor, tesorero y secretario del Ayuntamiento.

El estado permanente en que se encuentra el Cabildo no afecta las labores diarias del Ayuntamiento, pues todas sus direcciones y secretaría se encuentran actualmente operando sin ningún tipo de problema, sin embargo, dicha situación sí está repercutiendo seriamente entre los regidores debido a que hasta el momento solo se ha realizado un encuentro en la sala de Cabildo y por ello aún no se conoce las comisiones que se nos asignaran y eso nos mantiene en suspenso. Por lo ocurrido espero que prevalezca el dialogo entre las partes involucradas en el conflicto para que lo más rápido se llegue a una solución ante lo que ocurre en el municipio y pueda haber acuerdos a la brevedad para poder transitar en un ambiente de armonía y cordialidad.

