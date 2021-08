Se convertiría en ley la obligación de cartilla Covid-19 en Mazatlán

Sinaloa.- La ciudadanía tiene 15 días para ampararse contra la medida de tener que presentar el certificado médico contra la covid-19 para poder ingresar a espacios públicos, porque, de no ser así, dicha obligación podría convertirse en ley, en Mazatlán, reconoció el abogado José Guadalupe Morales Carrillo, representante de la asociación civil El Barzón.

Hacer valer el respeto

Dijo que, a raíz de que el municipio exige a los ciudadanos mayores de 18 años el portar el certificado de vacunación para entrar a un negocio, ha tenido que promover amparos a quienes están contra dicha medida.

“El amparo es la figura jurídica que te permite, como ciudadano, hacer valer el respeto a tus garantías, pues es la herramienta que tenemos conforme a ley y, con base en esa ley, hay que cumplir con ciertos requisitos”.

Dijo que el documento debe ser promovido en 15 días desde que se efectuó la disposición, la cual comenzó a aplicarse a partir del 2 de agosto, principalmente en diversos comercios de la localidad.

Con el amparo, señaló que una autoridad judicial faculta por la ley se encargará de revisar si la orden de otra autoridad, en este caso la municipal, es legal o ilegal.

Sin justificación

En el caso de la solicitud del certificado de vacunación contra la covid-19, indicó que se trata de una orden emitida sin que exista causa legal que lo justifique, pues resulta violatoria de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mencionó que, según dicha ley, se violan diversas garantías, entre ellas la libertad de tránsito, el disfrute de los bienes públicos y uso de la población general, además de la decisión libre de las personas de sujetarse a la aplicación voluntaria de la vacuna.

Morales Carrillo precisó que en la decisión de requerir la cartilla de vacunación contra la covid-19 no se tomó en cuanta al cabildo, lo cual se hizo de manera arbitraria por el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres.

“Fue una orden tajante, contundente, sin consideración alguna, donde no se tomó en cuenta a las personas que no se pudieron vacunar, y ahora están sufriendo porque no pueden entrar a los centros comerciales.

Hasta hoy, indicó, se han solicitado 11 amparos de personas que se han sentido violadas en sus derechos al no poder ingresar a espacios públicos.

Protege la salud

José Serna Valdés, delegado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, señaló que, más allá de cuestionar la legalidad, la solicitud del certificado de vacunación es una medida que toma el presidente ponderando la salud por encima del derecho de tránsito, además que es una medida aplicada a nivel internacional para enfrentar la pandemia.

El Dato

Los amparos

José Guadalupe Morales Carrillo informó que, hasta ayer, tenía el registro de 11 personas que se ampararon contra la Ley Químico, proceso que es gratuito y que se puede solicitar en las oficinas de El Barzón, que se ubican frente al mercado Miguel Hidalgo.

