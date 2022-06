Se desconoce cuánto se les adeuda a trabajadores activos y jubilados de Jumapae en Escuinapa

Escuinapa, Sinaloa.- La falta de pago a los trabajadores y jubilados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa es un problema muy grave y difícil de resolver, ya que se desconoce cuál es el monto total que se les adeudo, ya que durante varios años no se timbraron nominas que permita saber la cantidad exacta que se le debe a cada empleado, informó Blanca Estela García Sánchez.

La alcaldesa explicó en entrevista que el problema con los trabajadores, con personal jubilado y pensionados de Jumapae es una tema muy delicado que no han podido resolver, al no tener un monto exacto de lo que se les debe.

“Desde que yo llevé el oficio de petición a nuestro gobernador Rubén Rocha Moya solicitando ese dinero que se le adeudaba a los trabajadores sindicalizados, de igual manera yo le hice llegar un oficio de petición informándole de cómo estaba la situación en Jumapae, que hubo una huelga antes de culminar la administración pasada, en donde los trabajadores dicen que se les adeuda salarios, aguinaldos, pero yo ahí no puedo especificar de cuanto es el adeudo, y no me pueden apoyar, porque no existen nominas y ni ellos mismos saben cuánto se les adeuda, porque no se timbraban nominas en Jumapae”, especificó García Sánchez.

José Ramón Osuna Cárdenas, jubilado de Jumape se presentó en el cierre de la colecta de Cruz Roja Delegación Escuinapa, para interrumpir el mensaje de Eneyda Rocha Ruíz, presidenta de DIF Sinaloa, y pedirle que sea portavoz de los trabajadores jubilados de Jumapae a quienes se les adeudan nominas desde 2019.

Comentó que hay trabajadores que le han manifestado que en ocasiones les llegaron a pagar 500 o mil pesos, pero el monto de cuanto se les adeuda lo desconocen, por lo que no hay documentos que abalen la deuda y que puedan ser sustento para solicitar ante la Secretaría de Finanzas, un apoyo para resolver este problema que vienen arrastrando.

La presidenta municipal informó que el trabajador que manifestó la falta de pago en Jumapae es un trabajador que se jubiló con 10 años de antigüedad porque se lastimo la espalda, pero el señor vende tamales en la calle.

“Es una situación muy delicada la que se vive en Jumapae de muchos años atrás, pues mientras que nosotros no tengamos una cantidad exacta, el gobernador no nos va apoyar, necesito ver con el arquitecto Marcos si podemos avanzar en eso, pero está muy difícil porque no tenemos evidencias”, enfatizó.

Ante este problema el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa, está convocando para que sesione el próximo viernes el consejo municipal de Jumapae, en donde también se analizará el tema de la morosidad, la cartera vencida y tomas ilegales, así como la renuencia de los usuarios.