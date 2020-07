Se deslinda Jumapam de contaminación en estero de Urías en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable es la menos culpable de los vertimientos de aguas negras que actualmente registra el estero de Urias, aseguró el Gerente de la paramunicipal, Ismael Tiznado Ontiveros.

El funcionario, negó las declaraciones que recientemente hicieron vecinos de la colonia Rafael Buelna, quienes responsabilizaban a la Jumapam por las aguas residuales, que son arrojadas al canal y originan fuertes olores.

Reconoció, en el lugar la institución a su cargo cuenta con 2 tuberías de desagüe, la cual una de ellas está deshabilitada y la otra realiza descargas de 80 litros de agua por segundo, que es pretratadas antes de su vertimiento.

Dijo, en el cuerpo de agua no solo descarga la junta municipal, ya que también lo hacen empresas privadas, cuyos vertimientos han sido registrados desde 1997, a través de un estudio en el que se detectaron descargas no exclusivas del organismo.

Actualmente, indicó, en esa zona se construyen 2 plantas tratadoras de aguas residuales, la Urias 1 y 2, que serán fundamentales para tener una mayor capacidad en el tratamiento del agua de drenaje que se genera en el municipio.

La pandemia de coronavirus en el país, aseveró, hizo que ambas obras se retrasaran por espacio de 3 meses, pues no se podía trabajar además de que los equipos de operación no llegaron al interrumpirse los vuelos en todo el mundo.

La entrega de los equipos se suspendió, porque no entregaron nada, no había vuelos, no había transporte de mercancía de ningún tipo y estos equipos no llegaron, por lo que el tiempo se extendió hasta la fecha