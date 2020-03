Se desploma ocupación hotelera en Escuinapa por coronavirus

Escuinapa.- La pandemia que se vive a nivel mundial por el Coronavirus (Civid-19) ha generado el desplome de la ocupación hotelera en el municipio, registrando únicamente 1 o 2 por ciento que está relacionados con personas que tienen relación con la producción hortícola.

Eliud Eliazar Aguilar Iñiguez, director de Turismo lamentó la situación que actualmente se vive en el municipio, ya que la alerta sanitaria por Coronavirus ha generado el desplome de la economía en el municipio y el sector turístico no ha sido la excepción.

“En Escuinapa y el puerto de Teacapán estamos atentos y en la ocupación hotelera se ha desplomado drásticamente, tenemos un registro del 1 o el 2 por ciento y esas reservaciones son de gente de fuera que vienen por la producción de chile y de empresas, es turismo que no viene a divertirse viene a trabajar”, expresó Aguilar Iñiguez.

Mencionó que actualmente trabajan de manera coordinada el Estado y el Municipio, para tener un control sobre las actividades turísticas en Escuinapa, para evitar que se registre conglomeraciones de personas y con ello se pueda prevenir la propagación del virus (Covid-19).

“Tenemos comunicación con el Secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros y con el presidente municipal, Emmett Soto y la verdad que cada día vemos la problemática más fuerte en nuestro municipio, en todo el estado y el país, con la epidemia que estamos pasando, por ello es de suma importancia que los tres niveles de gobierno estemos trabajando de manera conjunta en las acciones preventivas”, mencionó.

Foto EL DEBATE

Aguilar Iñiguez dijo que actualmente en el puerto de Teacapán están cerrado todos los restaurantes, por órdenes del Gobierno del Estado y el Municipio, solo algunos ofrecen sus servicios a domicilio, aplicando todas las medidas de higiene y de prevención.

Como municipio están proporcionando un reporte diario al Estado del hospedaje que se registra en cada uno de los hoteles de la cabecera municipal y del puerto de Teacapán.

Las actividades que el Municipio a través de la dirección de Turismo tenía preparado para implementar en el periodo vacacional de Semana Santa han sido suspendidos, caso contrario se está invitando a la población a no ir a la playa y mantenerse resguardados en sus casas, ya que se está en una cuarentena sanitaria, para buscar el cuidado de las familias escuinapenses.

Eliud Eliazar Aguilar Iñiguez, director de Turismo. Foto EL DEBATE

“Hasta ahorita todo está parado, no hay compromiso con nada hasta nueva orden del Gobierno del Estado, ya que ahorita lo más importante es que la gente se tiene que resguardar en sus casas, no tienen que ir a la playa, tenemos que permanecer en cuarentena esperando que estemos atento a las indicaciones que se nos están haciendo por el bienestar de nuestras familias, que no lo veamos como una cosa de broma, ya que es triste ver personas que hasta ahorita no han acatado la orden de permanecer en casa al 100 por ciento”, lamentó.

Finalizó diciendo que con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se han implementado operativos para evitar que en las playas de Escuinapa se vuelva a registrar gran cantidad de personas, como la semana anterior en donde hubo un aproximado de 300 personas.