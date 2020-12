Se destapa el Químico Benítez, aún no pedirá licencia para dejar su cargo

Mazatlán.- El alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres en conferencia de prensa informó que suspendió su licencia pues aún no se decide quien será el candidato por la gubernatura de Morena en el estado de Sinaloa.

Este miércoles en la Ciudad de México se tendría la decisión final del candidato, pero Mario Delgado líder nacional del partido suspendió la reunión ya que las oficinas estaban tomadas por algunos militantes de Guanajuato, pues están inconformes con la decisión del candidato del mencionado estado.

Dijo que el próximo sábado se casa su hija y no deja de ser doloroso no poder estar a su lado ya que aún no hay fecha para que morena tome la decisión.

Reveló que ya tiene a 2 posibles sustitutos en caso de dejar el cargo, aunque no quiso revelar sus nombres. Aseveró que la persona que lo supla tiene que ser leal y buena.

Al cuestionarle sobre la opinión de la diputada local Beatriz Zarate acerca de que Gerardo Vargas Landeros es la mejor opción para la candidatura dijo que él no puede hablar mal de otros compañeros que estén en el movimiento.

"No son así los procedimientos, a lo mejor la diputada desconoce los procedimientos, en primer lugar ella no está en los 5 que están invitados, nadie es dueño de la gente es una aberración total" expresó el químico.

Destacó que hay encuestas que tienen un precio y hay muchas personas que las usan para beneficiarse.

"Esto quiere decir que les gusta hacerse p*****os solos porque finalmente a nadie van a convencer con eso, la encuesta no es definitiva" dijo el químico Benítez.

El presidente municipal aseveró que ganarán las 15 gubernaturas en el próximo 2021.

Por otra parte concluyó en que apoyará al candidato que elija su partido en caso de no ser designado como abanderado por la gubernatura en Sinaloa pues el proyecto no es personal.