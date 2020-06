Se detienen trabajos para abrir bocabarras en Barrón, Sinaloa

Mazatlán, Sinaloa.- El secretario de la cooperativa sinaloense, Ramón Corona, señaló que la maquinaria que se utilizaba para abrir la bocabarra ubicada en Barrón se encuentra parada, ya que se descompuso y no han acudido a arreglarla. Aseguró que las maquinarias que envían son viejas y seguido dejan de funcionar.

Irregularidades

Ramón Corona declaró que desconocen cuántos recursos envía la federación y cuáles son los horarios que deben de trabajar los encargados de las herramientas.

Las bocas del Río Presidio y Baluarte se encuentran en las mismas condiciones.

Tiene que poner interés el Gobierno y que ponga atención en las máquinas, expresó el líder pesquero.

La preocupación de los pescadores es que si no se destapa la boca, no llegarán las larvas y no habrá producción para la próxima temporada.

Solicitan el apoyo de las autoridades para que manden nuevo equipo. Corona detalló que muchos pescadores sentían temor y no denunciaban.

Alrededor de 800 pescadores de 7 cooperativas solicitan ayuda para que se abran las bocabarras para que se almacene la larva de camarón.

Apoyos

Detallaron que solo han recibido el apoyo de Bienpesca por parte del Gobierno federal, y aunque es un buen apoyo necesitan más ayuda, sobre todo por el caso de la contingencia sanitaria.

El exhorto de los ribereños a las autoridades es para que destinen apoyos como despensas.

Ramón Corona argumentó que las familias de los hombres del mar se encuentran vulnerables y sin ingresos económicos ante la falta de actividades en el sector.

