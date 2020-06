Se disparan casos de Covid-19 en Escuinapa, ya suman 51

Escuinapa.- El municipio se encuentra en la etapa más crítica de máximos contagios de Covid-19, la tarde del martes la Secretaría de Salud reportó 13 nuevos casos, que suman ya un total de 51 personas que luchan contra esta enfermedad.

Los datos proporcionados por las autoridades de salud indican que en Escuinapa, permanecen 51 casos positivos de coronavirus, 22 ya se han recuperado y 8 personas han fallecido de esta enfermedad que mantiene en la zozobra a todo México.

A pesar de estas cifras que posicionan al municipio en zona roja que indica la etapa crítica de máximos contagios, aún existe un alto porcentaje de escuinapenses que salen a las calles sin ninguna protección y sin aplicar una sana distancia.

Los supermercados son abarrotados por una gran cantidad de personas durante el día, inclusive el lunes pasado se formaron grandes filas de personas que fueron beneficiadas con la tarjeta de despensas que otorgó el Gobierno del Estatal. Fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil, para exigir se aplicará una sana distancia y dispersar la conglomeración de personas que pudieran generar un nuevo brote masivo de contagios.

Se requieren medidas más rigurosas para zona comercial en Escuinapa

El área comercial en el municipio ha relajado sus medidas de prevención, por lo que es necesario que las autoridades municipales refuercen los recorridos de supervisión en los negocios y quien no cumpla con las recomendaciones, que se proceda a clausurar, señaló Zeferino Pompa Quintero.

El enlace de la Sexta Jurisdicción Sanitaria lamentó la situación que se está viviendo en Escuinapa, en donde la población se mantienen en un relajamiento social, como si nada pasar, a pesar de que nos enfrentamos a una terrible pandemia, que ha cobrado la vida de miles de personas en el país, en Sinaloa y en el municipio.

“La gente no quiere entender que si la gente se mueve, el virus se mueve, deben resguardarse en casa y salir lo menos posible a la calle. Pero vemos a la gente sin cubrebocas, sin guardar una sana distancia, solo basta irnos al mercado o la zona comercial, hay un montón de personas sin cubrebocas, la mayoría no guarda una sana distancia, mientras la gente no entienda esto no lo vamos a parar”, lamentó Pompa Quintero.

Continuó diciendo; “Como autoridades de salud, no sentimos impotentes porque las indicaciones se las damos a la gente y la población no las aplica, se les hace mucho hincapié, con el hecho de que los comercios ya están abiertos, la gente ya se relajo, lo que se ha visto reflejado en las estadísticas que se han disparado (ya suman 51 casos)”.

Hizo hincapié que buscará un acercamiento con el jefe de Servicios Médicos Municipales, para que supervisen con mayor énfasis la zona del mercado y que a los negocios les exijan las medidas preventivas de sana distancia y el uso de cubrebocas, y quien no cumpla con estas indicaciones que les clausuren el negocio, porque no pueden seguir trabajando así.

