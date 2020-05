Se disparan los casos de Covid-19 en Escuinapa suman 11 casos activo

Escuinapa.- El Gobierno Municipal no está en relajación, por lo que ya se ha dado inicio a la aplicación de medidas más severas al ver el relajamiento social que ha llevado a que se disparen los casos de coronavirus en Escuinapa, sumando ya 9 casos activos en el municipio de Covid-19.

En las últimas dos semanas los escuinapenses han bajado la guardia contra el coronavirus, se observa en las calles a ciudadanos de todas las edades, inclusive acompañados de niños, los expendios de cerveza son abarrotados y deportistas que también permanecen realizando sus actividades en espacios público. Por lo que de manera inmediata el Gobierno Municipal ha decidido aplicar medidas más enérgicas contra la población.

Emmett Soto Grave, presidente municipal lamentó que el levantamiento de la ley seca, haya venido a generar un descontrol en la sociedad, al haber un “relajamiento” y dejaron de lado el llamado de “quedarse en casa”, lo que hoy se ve reflejado en las estadísticas aumentando drásticamente los casos confirmados de coronavirus en el municipio.

“La hipótesis que yo tengo de que se nos aumentaron los casos, es por la liberación de a venta de alcohol, ya que concuerda el periodo de incubación, yo creo que eso ha sido un factor determinante, ya que también se aumentaron las detenciones de personas ingiriendo alcohol en la vía pública, se nos incrementaron las fiestas que no había y eso creo que de cierta manera ha provocado un relajamiento social que no se venía presentado en el municipio”, lamentó Soto Grave.

Foto EL DEBATE

Dijo que ante este grave problema con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aplicarán medidas más drásticas, ya que los ciudadanos están informados y conocen las medidas de prevención que deben adoptar y no lo están haciendo.

“Departe del gobierno, no habrá relajación, podrá haber relajación social, pero no de la autoridad, por lo que les informamos que vamos actuar, vamos a seguir con las medidas de fase tres, recordemos que Sinaloa está en semáforo rojo, todos los municipios del estado están en alerta máxima, por lo que vamos a implementar, la vigilancia y rondines, se van a seguir haciendo detenciones, a quienes se encuentren en la calle después de las 9:00 de la noche, serán detenidos, los negocios a esa misma hora deben estar cerrados y estar aplicando las medidas para evitar contagios, quienes no acaten esta recomendación serán clausurados”, anunció el presidente municipal.

Añadió que el relajamiento se ve en todo el estado, es impresionante el aumento de casos diarios, la mortandad es impresionante y su letalidad, así que aprovechó para invitar a la población a no bajar la guardia, a que no se relaje, porque el Gobierno Municipal va actuar en consecuencia.

Deportistas podrían ser detenidos si se les sorprende ejercitándose en la vía pública.

Ante el “relajamiento social”, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal implementará un operativo, para inhibir a los deportistas que han reanudado sus actividades deportivas en la vía pública, si no atienen las recomendaciones serán detenidos con todo y bicicleta.

Soto Grave dijo que “Ahorita entendamos que estamos en semaforizaciòn roja, critica de contagios, por lo que se deben suspender todas las actividades, físicas y recreativas, aunque termine la sana distancia el 01 de junio, seguimos en fase tres y estamos muy distantes de volver a la normalidad”.

Continuó “Invitamos a los deportistas a que no se relajen, habrá mucho tiempo para que practiquen el deporte que nos gusta a todos, ahorita menos es el momento, porque estamos en la fase de máximos contagios y los invito a que se mantengan en sus casas, que solamente salga a necesidades esenciales. Advertirles que primero vamos hacer acciones de inhibición, invitarlos a no relajars

Te puede interesar:

Coronavirus Sinaloa 29 de mayo: 444 muertes y 2897 casos confirmados

Regreso laboral será bajo un estricto protocolo de seguridad por Covid-19

Prevé UADY intensa temporada de ciclones tropicales este año