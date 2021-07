Se efectúa primer acercamiento entre alcaldesa electa de Escuinapa y Emmett Soto

Sinaloa.- Blanca Estela García Sánchez, presidenta municipal electa tiene su primer acercamiento con la autoridad municipal para tomar acuerdos para definir el procedimiento de la entrega recepción del municipio de Escuinapa, Sinaloa.

La presidenta electa informó que atendió al llamado hecho por el actual alcalde, Emmett Soto Grave quien le extendió la invitación para tener un acercamiento en pro de tener una plática anticipada que les permita tener un proceso claro y ordenado de lo que será la entrega del municipio a lo que serán las nuevas autoridades y que estarán al frente de durante los próximos tres años.

“Me hizo llegar una invitación el presidente municipal Emmett Soto y tuvimos un acercamiento para checar lo de la entrega recepción, en donde tuvimos un diálogo y claro que vamos a realizarlo en los términos que marca la ley, siempre respetando los tiempos”, especificó García Sánchez.

Dijo que aún no tiene los nombres de las personas que conformarán la comisión de enlace que se hará cargo del proceso de entrega recepción, pero en cuanto lo tenga listo lo hará público y hará llegar al secretario del ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán de quienes serán las personas que se harán cargo de este procedimiento.

Se realizó este acercamiento de manera muy amena, en un ambiente tranquilo que estuvo basado al 100 por ciento en la entrega recepción”, señaló.

Comentó que el presidente municipal hizo un compromiso de hacer entrega de obras concluidas y no dejarlas inconclusas como le sucedió cuando ingresó su gobierno.

“El presidente municipal me dijo que tratará de entregar obras ya concluidas, en temas financieros no hablamos y me notificó que las personas que llegaron con él existe el compromiso de que cuando se vayan no demandarán, ya que es un compromiso que se hizo al inicio de la administración”, especificó.

Concluyó diciendo que la fecha límite para dar inicio con la entrega recepción son 30 días antes, por lo que ya se preparan para efectuar este proceso de manera clara y sobre todo con armonía.

