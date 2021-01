Se empieza a registrar un rebrote en los casos de Covid-19 en Escuinapa

Escuinapa.- En el área Covid-19 del Hospital General de Escuinapa ha registrado un aumento en las consultas y personas internadas por haber contraído coronavirus, la mayoría han sido con síntomas leves que pueden tratarlos en casa, personas internadas hay cuatro, una permanece en estado grave, informó Wilfrido Alonso Delgado Pardo.

El director del hospital general de Escuinapa, Sinaloa, lamentó que muchas de las personas en el municipio no respetaron las recomendaciones sanitarias durante las fiestas decembrina, por lo que ya se empieza a registrar un aumento en los pacientes con coronavirus.

“Sí se ha notado que de estar tranquilo y estar en cero casos o registrar uno o dos pacientes con problemas de Covid-19, ya hemos visto un aumento en las consultas de pacientes con síntomas de esta enfermedad, la mayoría han sido con sintomatología leve que pueden atender en casa; pero por ejemplo ahorita tenemos 4 personas hospitalizadas y una de ellas está muy grave, la tenemos con respirador artificial”, mencionó Delgado Pardo.

Reiteró que el que las personas no hayan respetado las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, gel antibacterial y una sana distancias, así como el celebrar las fiestas decembrina con multitud y no en familia.

“La verdad que si esperamos que en los próximos días haya un repunte en los contagios de Covid-19 en Escuinapa, porque la gente no tomó las medidas, no respetó la sana distancia, ni el uso de cubrebocas en las tiendas y mercados en donde había artículos navideños y las fiesta sobre todo, fueron en grande, no tuvieron los cuidados que debe ser y eso lo estamos viendo reflejado en el aumento de pacientes Covid-19”, explicó el director del hospital general.

Mencionó que ante este pronóstico el personal que labora en el hospital general se encuentran preparados para atender un posible rebroto de Covid-19, inclusive pese a que en semanas pasadas se mantuvieron en cero casos, no eliminaron el área Covid-19. La van a mantener abierta hasta que la pandemia haya sido erradicada o controlada.

El director del nosocomio informó que en Escuinapa permanecen a la espera de que la Secretaría de Salud destine las vacunas necesarias para proteger a su personal de este virus, hasta el momento no cuentan con una fecha exacta para que se haga efectivo este procedimiento.

Comentó que hasta el momento no han registrado ningún problema con el personal que se encontraban bajo resguardo por ser vulnerables a este virus y que han sido incorporados y designados a áreas que no tienen contacto con pacientes Covid-19.

“Por el momento tenemos todo controlado con el personal, no se han registrado contagios de Covid-19 se mantienen en cero casos, ya que desde que inicio la pandemia los trabajadores de la salud han sido lo más vulnerable registrándose hasta 40 empleados contagiados y la muerte de 2 de sus compañeros”, relató.

Delgado Pardo aprovechó para reiterar el llamado a la población, para que sigan incorporando en su diario vivir lasa medidas preventivas para evitar contagios de Covid-19, ya que la pandemia no ha terminado y aún no se concreta al 100 por ciento el sistema de vacunación, por lo que se mantiene el riesgo latente de contagios.

Información proporcionada por la Secretaría de Salud Escuinapa se mantiene en semáforo verde, con un caso positivo, hasta la tarde del pasado 6 de enero se tiene registrado 265 pacientes recuperados, 67 muertes y 5 sospechosos.